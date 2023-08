Quando inizia la nuova edizione di Uomini e donne? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi troverà spazio nella prossima stagione televisiva Mediaset 2023/2024 con le nuove puntate attesissime già dal pubblico.

La messa in onda è in programma da settembre ma, dal prossimo 30 agosto, partiranno già le registrazioni che vedranno protagonista Maria De Filippi, pronta a prendere in mano le redini del talk show e a gestire le varie vicissitudini dei protagonisti del trono classico e over.

Quando inizia la nuova edizione di Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne risulta confermatissimo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, dopo lo straordinario successo dell'ultima edizione.

Il programma sarà regolarmente in onda da lunedì 11 settembre, quando riprenderà la consueta programmazione del daytime feriale di Canale 5, dopo la lunga sosta estiva.

Il talk show dei sentimenti anche quest'anno sarà in onda nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05, seguito poi dalla striscia del daytime di Amici 23 e da quella del Grande Fratello.

Tuttavia, per Maria De Filippi e tutta la squadra del programma, il lavoro inizierà qualche settimana prima.

Maria De Filippi torna in studio dal 30 agosto per Uomini e donne

Le prime registrazioni di Uomini e Donne 2023/2024 sono attualmente in programma il 30 e 31 agosto: sono queste le due date in cui i vari protagonisti del talk show torneranno di nuovo in studio per girare le puntate che andranno a coprire la prima settimana di messa in onda su Canale 5.

E, come da tradizione, le prime due registrazioni del programma di Maria De Filippi saranno le più attese dal pubblico, dato che ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi tronisti ufficiali che si metteranno in gioco per cercare l'amore.

Quattro i nuovi volti che, da settembre, saranno presenti in studio per mettersi alla prova: i loro nomi, attualmente, sono ancora top secret ma non mancano le indiscrezioni, come quelle che vedrebbero in lizza la giovane Carola, ex corteggiatrice della passata edizione.

Gemma confermata, Isabella in bilico nel cast di Uomini e donne over

In attesa di scoprire i nomi ufficiali dei prossimi tronisti di settembre, l'attesa è incentrata anche sui volti che comporranno il parterre del trono over.

Tra i confermati figura il nome di Gemma Galgani, la dama torinese che da più un decennio è alla ricerca del suo principe azzurro in studio. Nonostante la sua lunga permanenza e il fallimento delle sue recenti storie d'amore, De Filippi sarebbe ancora disposta a concederle l'ennesima chance.

Resta da capire, invece, cosa succederà con Isabella Ricci: la dama ha da poco ufficializzato la fine del suo matrimonio con Fabio e potrebbe così rimettere piede in trasmissione per tornare a mettersi alla prova.

E, in quel caso, la sua presenza non passerebbe inosservata: secondo alcune indiscrezioni, Gemma attenderebbe con trepidazione questo momento, così da poter "vendicarsi" della sua nemica dopo il suo fallimento sentimentale. Le due nemiche giurate del parterre over potrebbero così ritrovarsi nuovamente l'una contro l'altra pronte a sfidarsi a colpi di nuovi cavalieri da conoscere.