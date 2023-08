Giorgio Manetti spara a zero contro Tina Cipollari, lo storico volto di Uomini e donne. Con una serie di dichiarazioni del tutto inaspettate, l'ex cavaliere del trono over si è scagliato duramente contro l'atteggiamento di Tina, mostrato nel corso dell'ultima stagione del programma.

Giorgio, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di essere dalla parte di Pier Silvio Berlusconi che per la prossima stagione tv, ha scelto di frenare e fermare la deriva trash delle trasmissioni in onda sulle reti Mediaset.

Giorgio Manetti, ex volto di Uomini e donne over, spara a zero su Tina Cipollari

Nel dettaglio, il rapporto tra Tina e Giorgio è sempre stato molto amichevole sia in trasmissione che fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

L'opinionista non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti del cavaliere toscano, al punto che per qualche periodo si era parlato anche di un possibile flirt tra i due (poi smentito).

Ma, in queste ore, Giorgio si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni al vetriolo nei confronti della storica opinionista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Senza troppi mezzi termini, Giorgio ha sparato a zero sulla Cipollari e gli atteggiamenti mostrati in trasmissione nel corso dell'ultima stagione.

'Sono dalla parte di Pier Silvio', le parole di Giorgio Manetti sulla rivoluzione Mediaset

Per la nuova stagione tv 2023/2024, Pier Silvio Berlusconi ha ammesso di voler dare una svolta importante ai contenuti delle trasmissioni in onda sulle sue rete e, per prima cosa, intende abolire la deriva trash vista nel corso dell'ultima stagione televisiva.

"Sono dalla parte di Pier Silvio, non tanto perché vuole mandare via Tina perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo nel programma", ha dichiarato l'ex fidanzato storico di Gemma Galgani a Uomini e done.

Ma non è finita qui, perché Giorgio non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di Tina per quanto è successo nel corso dell'ultima edizione.

In particolar modo, il "gabbiano toscano" non ha gradito il modo in cui l'opinionista si è accanita nei confronti di Elio.

'Comportamento da bulla', Giorgio si scaglia contro Tina a Uomini e donne

In quell'occasione, Tina mangiò un grosso pezzo di ricotta in presenza del cavaliere del trono over che, più volte, aveva ammesso e ribadito di esserne allergico.

"Un comportamento da maleducata, ma anche da bulla", ha sentenziato Giorgio Manetti contro l'opinionista.

Insomma, una serie di frecciatine che non sono passate inosservate le quali lascerebbero intendere che il rapporto di amicizia tra Giorgio e Tina, non sarebbe più quello di un tempo. Arriverà la controreplica da parte della Cipollari? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.