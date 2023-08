L'appuntamento con La Promessa promette grandi colpi di scena per Jana: la domestica della soap si ritroverà a fare i conti con un terribile incidente che avrà come protagonista il suo amato Manuel e, da quel momento in poi, cambierà la sua vita.

Spazio anche alle vicende di Teresa che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera spagnola di Canale 5, si ritroverà a fare i conti con i sensi di colpa dovuti alla morte del barone Juan.

Manuel 'dimentica' Jana: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che dopo l'incidente aereo che vedrà coinvolto Manuel, l'uomo perderà la memoria e subirà un vero e proprio "lavaggio del cervello" sia da parte di Jimena che da parte di sua mamma.

Manuel non ricorderà nulla della sua vita passata prima dell'incidente e, di conseguenze, cancellerà ogni ricordo di quello che c'è stato con la sua amata Jana.

Un duro colpo per la domestica che, tuttavia, proverà a non arrendersi: nel corso delle prossime puntate di questa fortunatissima stagione della soap, ecco che Jana farà in modo di poter vedere Manuel da sola e parlargli di quello che c'è stato tra di loro.

Manuel spezza il cuore a Jana: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana riuscirà a stare da sola per qualche tempo con Manuel ma, l'esito finale di questo incontro, non sarà affatto dei migliori.

Manuel confermerà di non aver alcun ricordo della storia d'amore clandestina che ha vissuto con la domestica prima del suo terribile incidente.

Un durissimo colpo per Jana che, a quel punto, andrà via dalla camera di Manuel con il cuore spezzato. La domestica si mostrerà a dir poco distrutta con Maria Fernandez, alla quale confesserà che non c'è più niente da fare se non mettersi l'anima in pace e lasciarsi alle spalle quello che ha vissuto con Manuel.

Teresa prova a togliersi la vita col veleno: anticipazioni La Promessa

Spazio anche alle vicende di Teresa: le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che la domestica vivrà un periodo a dir poco buio della sua vita.

Dopo la morte del barone Juan, Teresa inizierà a sentirsi in colpa per quanto è successo. La domestica, che ha contribuito all'assassino di Juan, non riuscirà a vivere serenamente e tale situazione la spingerà a fare un gesto a dir poco estremo.

Teresa prenderà del veleno dalla lavanderia del palazzo, con lo scopo ben preciso di assumerlo e in tal modo mettere la parola fine alla sua vita, sentendosi in colpa per quanto è successo al barone.

La donna, però, verrà bloccata e fermata in tempo da Lope: in questo modo, quindi, si eviterà la strage e la drammatica fine di Teresa.