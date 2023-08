Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della stagione autunnale 2023. Tra le novità spicca l'allungamento di Pomeriggio 5, il tal show del daytime feriale che quest'anno, senza la conduzione di Barbara d'Urso, durerà trenta minuti in più rispetto alla vecchia durata.

Novità e cambiamenti, invece, per la soap opera My home my destiny che questo autunno non proseguirà con la sua regolare messa in onda su Canale 5, dato che risulta sospesa dal palinsesto.

Pomeriggio 5 stravolto senza Barbara d'Urso: cambio programmazione Mediaset autunno

Nel dettaglio, il cambio programmazione autunnale per Pomeriggio 5 prevede una durata maggiore per il talk show che quest'anno cambierà completamente pelle.

Barbara D'Urso non sarà più al timone del talk show e, al suo posto, arriverà Myrta Merlino: sarà la giornalista, ex volto de La7, a traghettare il pubblico del daytime pomeridiano di Canale 5 verso la fascia oraria del preserale.

Attualità, cronaca e politica saranno al centro delle nuove puntate di Pomeriggio 5: in studio saranno presenti ospiti ed esperti che tratteranno con Myrta Merlino dei casi salienti del giorno, ma non mancherà la parte dedicata allo spettacolo.

Quest'anno, inoltre, tornerà anche il pubblico in studio e la conduttrice ha svelato che sarà un "pubblico parlante" pronto ad intervenire nei vari talk show di attualità.

La diretta di Pomeriggio 5 si allunga: cambio programmazione Mediaset autunno

Novità anche nella durata del programma che, dal prossimo 4 settembre, è in programma dalle 16:55 in poi su Canale 5.

Di conseguenza, rispetto all'ultima edizione condotta da Barbara d'Urso, Pomeriggio 5 conquisterà trenta minuti in più di trasmissione.

Una durata maggiore che, tuttavia, andrà a discapito delle soap del primo pomeriggio di Canale 5, costrette a subire una riduzione rispetto alla programmazione estiva.

La soap My home my destiny viene sospesa al pomeriggio: cambio programmazione autunno

A farne le spese nel palinsesto autunnale Mediaset 2023, spicca sicuramente My home my destiny, la soap opera turca che questa estate ha appassionato il pubblico, registrando picchi di oltre 1,7 milioni di spettatori.

Il prossimo sabato 2 settembre andrà in onda la puntata conclusiva della soap opera, la quale non tornerà in onda dal 4 settembre in poi.

Mediaset ha scelto di sospendere la messa in onda delle puntate inedite della seconda stagione: per il momento, la soap con Demet Ozdemir viene messa in soffitta ma quasi sicuramente tornerà in onda nel corso della prossima stagione estiva, in modo tale che gli spettatori possano scoprire l'evolversi della storia d'amore tra Zeynep e Mehdi.