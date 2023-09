Le anticipazioni delle puntate del weekend 16 e 17 settembre di Terra Amara sono ricche di suspense. La tenuta degli Yaman sarà nel caos a causa della presenza di Sevda. Non solo ha fatto licenziare Rasit a causa di un fraintendimento, ma non esiterà a informare Demir del comportamento brusco che Saniye ha nei suoi confronti.

Giungerà il fatidico giorno della fuga di Zuleyha e Yilmaz: sceglieranno di sfruttare la commemorazione dedicata alla defunta Hunkar per darsela a gambe insieme ai rispettivi figli. Peccato che la fuga prenderà un'altra piega e come se non bastasse Fekeli non reagirà benevolmente alla notizia, decidendo di tagliare i ponti con Yilmaz.

Anticipazioni Terra amara del 16 settembre: Saniye sotto shock per via di Demir e Sevda

Si respirerà un'aria tesa all'interno della tenuta Yaman. Saniye continuerà a trovare intollerabile la presenza di Sevda nell'abitazione in cui viveva la defunta Hunkar. Vedendo che la cuoca e governante si rifiuta di obbedirle, Sevda non esiterà a parlarne con Demir. Quest'ultimo non reagirà positivamente alla cosa, anzi si arrabbierà e andrà a richiamare duramente Saniye. La donna finirà anche per apprendere una notizia riguardante il marito. Sarà Uzum a informarla sul fatto che Gaffur ha ricevuto una lettera dal centro per l'Impiego, in cui viene accettato per lavorare in Germania.

Mujgan separata dal figlio, Yilmaz e Zuleyha scelgono la data della loro fuga

Spazio anche alla intricata vicenda che vede protagonista Mujgan. Dopo aver scampato un grosso pericolo, alla fine Fekeli acconsentirà che la donna divorzi da Yilmaz, ma dovrà rimanere ad Adana. Sarà Fekeli stesso a procurarle un'abitazione in cui soggiornare insieme alla zia Behice.

Kerem Ali, invece, non andrà con Mujgan, ma resterà con il padre.

Rifiutandosi di separarsi dal figlio, la dottoressa continuerà a pensare di fuggire con il piccolo in un paesino. Nel frattempo anche Yilmaz e Zuleyha porteranno avanti il piano per la loro fuga, decidendo di lasciare Cukurova in occasione della cerimonia di commemorazione della morte di Hunkar.

Terra amara spoiler del 17 settembre: Fekeli furioso con Yilmaz per avergli sottratto il nipotino

Sarà molto avvincente la puntata di domenica 17 settembre della soap opera turca. Di Rasit non vi saranno più tracce all'interno della tenuta degli Yaman. Rasit rivelerà a Fadik di essere stato licenziato da Sevda a causa di un anello che lui le aveva comprato per farle un regalo e che aveva nascosto dentro a un vaso. A questo punto il bracciante verrà difeso da Fadik e Saniye, che cercheranno di spiegare al padrone di casa che il ragazzo è stato frainteso e che non stava in alcun modo rubando.

In vista della cerimonia dedicata a Hunkar, Zuleyha organizzerà la fuga e metterà del sonnifero nella bevanda che offrirà agli ospiti.

Nel cuore della notte, mentre tutti saranno addormentati, l'ex sarta e Yilmaz prenderanno i bambini e tenteranno la fuga.

Peccato che il piano andrà in fumo quando la polizia fermerà i due innamorati. Poco dopo Demir verrà a sapere dell'accaduto e si recherà alla stazione di polizia per riprendersi i figli. Fekeli, quando apprenderà cosa ha cercato di fare Yilmaz sottraendogli il nipotino senza informarlo, andrà su tutte le furie e non lo considererà più suo figlio.