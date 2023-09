Le anticipazioni riguardanti la prima puntata di Amici 23 in onda domenica 24 settembre, rivelano che ci sarà spazio per la formazione della nuova classe di allievi pronta a mettersi in gioco per conquistare la giuria del talent show di Canale 5.

Come da tradizione, in occasione dell'appuntamento d'esordio del programma, arriveranno in studio un bel po' di ospiti pronti a consegnare le maglie ai nuovi allievi di questa edizione. Tra quelli presenti in studio va segnalata la presenza di Mattia Zenzola e Cristiano Malgioglio.

17 nuovi allievi nel cast: anticipazioni Amici 23 prima puntata del 24 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata di Amici 23 rivelano che Maria De Filippi riaprirà ufficialmente le porte della scuola di talento più famosa d'Italia.

Il primo a fare il suo ingresso in studio sarà Mattia Zenzola, il trionfatore della passata edizione del talent show di Canale 5.

Il ballerino porterà in studio la sua amata coppa e farà un discorso motivazionale ai nuovi allievi che si metteranno in gioco per cercare di conquistare uno dei banchi presenti nella scuola.

Nel corso del primo appuntamento di domenica 24 settembre, saranno consegnate complessivamente 17 maglie: tuttavia, i banchi a disposizione sono 20 e quindi, nel corso delle prossime puntate di questa edizione ci sarà spazio ancora per l'arrivo di 3 allievi.

Tra gli allievi di Amici 23, il figlio del marito di Laura Pausini

Tra i protagonisti di questa ventitreesima edizione, non passerà inosservata la presenza del giovane Holden, cantante voluto da Rudy Zerbi e figlio di Paolo Carta, marito della cantante Laura Pausini.

Presente anche Chiara Porchianello, ballerina amica di Giulia Stabile, la quale è stata voluta dal prof Emanuel Lo.

Tra i grandi assenti di questa prima puntata del pomeridiano di Amici 23, invece, spicca il giovane Mezkal, eliminato lo scorso anno dalla scuola per volere di Zerbi. Il prof, però, chiese al cantante di ripresentarsi ai casting della nuova edizione, dando quasi per certa la sua presenza nella scuola per concedergli una seconda possibilità, ma al momento non è stato così.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Amici 23 su Canale 5

Per quanto riguarda gli ospiti di questa prima puntata di Amici 23, Maria De Filippi ospiterà in studio tre volti amatissimi nati nella sua trasmissione.

Trattasi di Angelina Mango, Annalisa e Stash: tutti reduci da una estate a dir poco trionfante dal punto di vista musicale con i loro brani tormentoni.

Presente in studio anche Cristiano Malgioglio, giudice del serale della passata edizione; seduto al fianco di Maria De Filippi ci sarà anche l'attore Francesco Arca e il cantante Tananai.