Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma Galgani, la quale si ritroverà ancora una volta al centro dell'attenzione e delle dinamiche dello show.

Per lei, infatti, ci saranno dei nuovi momenti di grande passione con Maurizio, il cavaliere che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Spazio anche alle vicende di Manuela, la quale si ritroverà a fare i conti con una segnalazione sul conto di uno dei suoi pretendenti, che la metterà in crisi.

Gemma riesce a voltare pagina: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Gemma sarà ancora una volta una delle protagoniste indiscusse dello show campione di ascolti di Canale 5.

La dama torinese ha deciso di portare avanti la sua frequentazione con Maurizio, uno dei cavalieri entrato a far parte quest'anno del parterre del trono over.

Tra i due è nato un ottimo feeling e, nel corso delle ultime esterne che si sono concessi, sono arrivati anche dei momenti di passione.

Gemma cede alla passione con Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Gemma ha scelto di lasciarsi andare ad una serie di baci super coinvolgenti e appassionanti con Maurizio, i quali non passeranno affatto inosservati in trasmissione.

A quanto pare, infatti, sembrerebbe che la dama torinese del programma Mediaset sia riuscita per davvero a lasciarsi andare con questo nuovo cavaliere e non si esclude che, dopo varie storie finite negativamente per Gemma possa giungere il momento di dare una svolta importante alla sua vita sentimentale.

Maurizio si rivelerà la persona adatta per la dama torinese?

Gemma deciderà di uscire di scena dal parterre del trono over assieme a questo nuovo cavaliere? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.

Manuela si ritrova in crisi: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per i dubbi da parte di Manuela.

La tronista infatti, si ritroverà a fare i conti con una scottante segnalazione sul conto di Carlo, uno dei pretendenti che aveva fatto breccia nel suo cuore.

Tale segnalazione, porterà Manuela a mettere in discussione ciò che di bello aveva costruito con Carlo fino a questo momento.

La tronista non nasconderà le sue perplessità sul ragazzo, ammettendo di non riuscire a fidarsi al 100% come vorrebbe.

Lui, però, proverà a farle cambiare idea e potrà contare anche sul supporto di Tina, la quale non crederà a queste dicerie segnalate sul conto del ragazzo.

Volano gli ascolti di Uomini e donne nel daytime pomeridiano di Canale 5

Insomma, i prossimi appuntamenti si preannunciano ricchi di colpi di scena per tutti gli appassionati della trasmissione che in queste prime settimane di messa in onda su Canale 5, dopo la pausa estiva, ha subito ritrovato il suo affezionato pubblico.

Le nuove puntate di Uomini e donne sono riuscire a totalizzare una media di oltre 2,5 milioni di spettatori al giorno in daytime, toccando anche la soglia del 28% di share.

Tra le puntate più viste di questo inizio stagione, vi è quella dedicata al confronto in studio tra Federico e Carola, vista da una platea di quasi 2,7 milioni di spettatori con picchi record del 32% di share durante la messa in onda e oltre il 45% sulla platea giovane.