La 23^ edizione di Amici inizierà ufficialmente domenica 24 settembre: quel giorno sarà formata la nuova classe e gli allievi cominceranno le lezioni all'interno della scuola. In rete, però, si dice che il daytime potrebbe non andare in onda da lunedì 25 come si pensava: una teoria ancora tutta da confermare, sostiene che il pomeridiano del talent-show potrebbe slittare a gennaio 2024 per fare spazio alla soap La Promessa.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Dopo aver saputo che la prima registrazione di Amici 23 sarà giovedì 21 settembre, i fan sono stati spiazzati da un'indiscrezione che nessuno si aspettava.

Se le puntate settimanali (quelle che vanno in onda ogni domenica a partire dalle ore 14) inizieranno domenica 24, su quelle pomeridiane ci sono diversi dubbi su quando partiranno su Canale 5.

"Stando ad alcuni rumor, il daytime di Amici arriverà solo a gennaio 2024. Preservata la soap La Promessa", si legge sui social network in questi giorni.

Queste voci non sono state confermate, quindi gli spettatori devono prenderle con le pinze perché gli addetti ai lavori non si sono ancora esposti in merito; fatto sta che per qualche mese potrebbe non essere trasmesso in tv quello che accade in casetta, un qualcosa di insolito se si pensa alle ultime edizioni.

Il parere di chi guarda Amici

Ad oggi, mercoledì 13 settembre, le uniche certezze che si hanno su Amici riguardano la prima puntata: la registrazione si svolgerà giovedì 21 (salvo cambi di data dell'ultima ora) e la sua messa in onda avverrà domenica 24.

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios tra meno due settimane, dunque, riguarderanno principalmente gli allievi che otterranno la maglia da titolare: spetterà ai sei professori del cast (Pettinelli, Zerbi, Cuccarini, Celentano, Todaro ed Emanuel Lo) scegliere i cantanti e i ballerini che comporranno la classe 2023/2024.

In questi giorni si è vociferato del possibile ingresso nella scuola di un ragazzo che vive da sempre circondato dalla musica: Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, sarebbe in lizza per un banco.

Dopo LDA e Angelina Mango, nella scuola più famosa d'Italia potrebbe entrare un altro "figlio d'arte".

Conto alla rovescia per il ritorno di Amici

Tornando al daytime che potrebbe andare in onda solo a partire dal prossimo gennaio, i fan stanno già protestando per quest'eventualità. Una delle cose più interessanti per il pubblico, infatti, è seguire la vita degli allievi sia nella scuola che in casetta, dove nascono tensioni e amori perché sono ripresi dalle telecamere 24 ore su 24.

C'è anche chi ipotizza che il possibile slittamento del pomeridiano potrebbe dipendere da una maggiore libertà che sarà data ai ragazzi: con l'allentamento delle norme anti-Covid, la produzione del talent potrebbe aver deciso di non "recludere" i titolari in una casa per tutto l'anno scolastico (prima della pandemia, infatti, cantanti e ballerini vivevano in albergo e si trasferivano nelle casette solo all'inizio della fase serale).

Maggiori informazioni a riguardo, comunque, arriveranno sicuramente giovedì 21 settembre al termine delle prime riprese stagionali. Oltre ad accogliere nella classe i nuovi alunni, Maria De Filippi spiegherà il meccanismo dell'edizione 2023/2024 e confermerà o smentirà i rumor che stanno circolando sul daytime.

Qualora non dovesse cambiare nulla rispetto agli anni passati, le puntate pomeridiane di Amici cominceranno lunedì 25 a partire dalle ore 16:10, ovvero alla fine del consueto appuntamento con Uomini e donne e prima della striscia quotidiana del Grande Fratello.