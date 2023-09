Tra una settimana esatta, ovvero domenica 24 settembre, andrà in onda la prima puntata di Amici 23. Lo speciale in questione, però, sarà registrato giovedì 21 e in rete circoleranno quindi le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio al rientro dalle vacanze. Per ora si conosce solo la composizione del "sestetto" dei professori: unico cambiamento nel cast rispetto all'anno scorso Anna Pettinelli al posto di Arisa nella commissione interna di canto.

Aggiornamenti sul cast di Amici

Dopo circa quattro mesi, sta per riaprire la scuola di Amici: giovedì 21 settembre sarà registrata la prima puntata della 23esima edizione del talent-show, quella che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 domenica 24 a partire dalle ore 14.

Da qualche settimana, però, in rete circolano i nomi dei sei professori che supporteranno e aiuteranno gli allievi nel lungo percorso che porta alla finalissima di maggio 2024.

Per quanto riguarda la categoria ballo, non ci sono novità rispetto all'anno scorso: Maria De Filippi, infatti, ha deciso di riconfermare il "trio" che ha contribuito al successo della passata stagione, tant'è che a vincere è stato proprio un danzatore del cast (Mattia Zenzola, rappresentante del genere latinoamericano).

Gli insegnanti di danza di Amici 23, dunque, sono: Alessandra Celentano (docente di classico e volto storico del programma), Emanuel Lo (al suo secondo anno nel ruolo di prof e specializzato nell'hip-hop) e Raimondo Todaro (maestro di balli caraibici e non solo).

Chi entrerà nella classe di Amici

Dato che la 22esima edizione ha riscosso un bel successo, Maria De Filippi ha deciso di non cambiare quasi nulla nel meccanismo e nel cast di Amici 23.

L'unica novità che il pubblico vedrà domenica 24 settembre è il ritorno in cattedra di Anna Pettinelli: la romana ha ripreso posto tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini perché Arisa ha deciso di confrontarsi con una nuova avventura professionale.

La commissione interna dell'edizione 2023/2024, dunque, è già nota ma i fan non vedono l'ora di scoprire i nomi degli allievi che studieranno nella scuola a partire dalla prossima settimana.

Si vocifera del possibile ingresso nella classe di Giovanni Antonacci (figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi), ma per ora non ci sono certezze a riguardo: le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese di giovedì 21/09, faranno chiarezza su questo punto e su tutte le maglie da titolari che gli insegnanti assegneranno nella prima puntata.

Isobel vicina al ritorno ad Amici

Un'altra indiscrezione che sarà confermata o smentita dalle anticipazioni della prima registrazione stagionale di Amici, è quella sul ritorno di un'amatissima allieva della scorsa edizione.

Si dice che Isobel Kinnear avrebbe accettato di rimanere nella scuola nell'inedito ruolo di ballerina professionista: l'australiana che si è classificata quarta l'anno scorso (seconda se si considera solo la categoria danza), dunque, avrebbe detto no alle tante proposte di lavoro che ha ricevuto in finale e si sarebbe messa a disposizione del corpo di ballo del talent-show (esattamente come ha fatto Giulia Stabile non molto tempo fa).

Per quanto riguarda il daytime, la sua messa in onda inizierà lunedì 25 settembre: il giorno successivo allo speciale in cui sarà formata la classe 2023/2024, partiranno le puntate pomeridiane incentrate sulla vita dei ragazzi in casetta e nella scuola.

Il meccanismo di Amici, inoltre, prevede che ogni professore formi una squadra al debutto: ogni settimana, i titolari dovranno riconfermarsi nel cast partecipando a gare, sfide e confronti con aspiranti allievi.