La ragazza e l'ufficiale chiude i battenti dopo il gran finale della seconda stagione. La fiction Mediaset importata dalla Turchia, questa estate ha saputo appassionare e conquistare il pubblico televisivo italiano, registrando una buona media di spettatori.

E dopo una lunga estate alle prese con le tormentate vicende di Sura e Seyit, il 17 settembre andrà in onda il finale della seconda serie e calerà così il sipario sulla fiction.

Chiude La ragazza e l'ufficiale: la fiction chiude i battenti

Nel dettaglio, l'appuntamento con La ragazza e l'ufficiale saluterà il suo affezionato pubblico con la puntata finale della seconda stagione prevista domenica 17 settembre.

La fiction saluterà così gli spettatori con un finale che si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena, in primis per la coppia di protagonisti che in queste settimane ha fatto appassionare milioni di fan con le loro tormentate vicende sentimentali.

Tuttavia, dopo il finale della seconda stagione de La ragazza e l'ufficiale, non ci sarà spazio per un nuovo capitolo della fiction.

Gli spettatori e appassionati che speravano di poter continuare a seguire le vicende di Sura e Seyit resteranno profondamente delusi.

Sì, perché in Turchia si è scelto di non andare oltre le due stagioni di messa in onda, di conseguenza con il finale della stagione in corso, si arriverà alla chiusura definitiva.

Nel corso della prossima estate, quindi, non ci sarà modo per vedere una ipotetica terza stagione della fiction turca che ha visto protagonista anche Demet Ozdemir, amatissima ormai dal pubblico Mediaset dopo aver debuttato al fianco di Can Yaman con DayDreamer e dopo aver conquistato il pubblico con My home my destiny, trasmessa questa estate.

Tuttavia, visti i buoni ascolti registrati questa estate in prima serata, non si esclude che Mediaset possa continuare a puntare su prodotti e Serie TV turche da proporre al pubblico nel corso delle prossime stagioni televisive.

Stop per La ragazza e l'ufficiale, prosegue Terra amara

Intanto, in attesa di scoprire quali saranno le prossime fiction che verranno importate dalla Turchia, prosegue su Canale 5 l'appuntamento con Terra amara.

La soap opera incentrata sulle vicende di Yilmaz e Zuleyha continua ad essere uno dei prodotti di punta della programmazione feriale, in grado di appassionare una media di oltre 2,7 milioni di spettatori al giorno e toccare punte del 26% di share.

Numeri record che rendono Canale 5 la rete leader indiscussa del primo pomeriggio, sia nel daytime feriale che in quello festivo con le puntate extra-large della durata di due ore.