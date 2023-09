Sono 20 i talenti che compongono la classe 2023/2024 di Amici, di cui 11 cantanti e 9 ballerini. Per scegliere gli allievi della nuova edizione, i professori del talent-show hanno dovuto dire "no" a tantissimi candidati, ma c'è chi non ha preso affatto bene la bocciatura. Primogenito, giovane cantautore scartato ai provini, in queste ore è diventato virale con un brano contro il programma e l'ingresso nella scuola solo di pochi "eletti".

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La classe di Amici 23 non convince pienamente i fan sia per i legami che alcuni allievi hanno con personaggi famosi che per le conoscenze pregresse con i professori (Todaro, ad esempio, ha detto di aver già lavorato con diversi ballerini che poi sono entrati nella scuola).

A storcere il naso di fronte al cast della nuova edizione del talent-show, però, non sono solo i telespettatori: in queste ore, infatti, in rete è diventato virale il video di un ragazzo che è stato scartato ai provini.

Primogenito (questo il nome d'arte dell'autore del filmato che sta spopolando sui social il 25 settembre), dopo aver ricevuto il "no" della produzione, ha deciso di scrivere una canzone su come funzionerebbe il programma e su quali caratteristiche dovrebbero avere i talenti per avere almeno una possibilità di ottenere un banco.

Il 'dissing' dopo il rifiuto ad Amici

"Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato, non funziona come credi. Ti hanno illuso e poi scartato", questi sono i primi versi del brano che Primogenito ha intonato sui social network a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del 23esima edizione.

Nell'elencare le qualità che un talento dovrebbe avere per entrare nel cast del format Mediaset, il giovane ha aggiunto: "Non avrai i capelli colorati, non sarai abbastanza personaggio per Maria De Filippi, non sei dell’etichetta con il nome americano''.

La stoccata vera e propria alla trasmissione di Canale 5, però, è arrivata con le seguenti frasi: "Descrivete Amici come un programma per tutti, quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti''.

Queste ultime parole hanno fatto il giro della rete, tant'è che in meno di un giorno il video della canzone contro il talent-show ha ottenuto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni su Tik Tok.

Il parere di chi guarda Amici

Questo "dissing" di Primogenito contro Amici, ha messo d'accordo moltissimi spettatori, gli stessi che si sono affrettati a commentare il suo video sui social.

"Dovrebbero chiamarlo Amici di Amici", "Sei il vincitore indiscusso", "Niente di più vero", "La meritocrazia non esiste", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan hanno espresso sul web dopo aver saputo che la produzione del talent ha deciso di puntare per l'ennesima volta su volti già noti o con legami con personaggi famosi.

Tra i 20 nuovi allievi della scuola, infatti, figurano un bel po' di ragazzi che hanno parenti o migliori amici vip: Chiara e Dustin sono legatissimi alle professioniste Giulia Stabile e Isobel Kinnear, Petit è il nipote di Nadia Rinaldi, Holden è il figlioccio di Laura Pausini e Matthew conosce da sempre Irama.

Come se non bastasse, nel corso della puntata del 24 settembre Raimondo Todaro ha detto di aver già lavorato con alcuni ballerini del cast, da Marisol a Nicholas.

Tornando a Primogenito, in queste ore ha cercato di spiegare il motivo per il quale è andato contro il programma di Canale 5 nonostante abbia fatto i provini quest'estate.

"L'importante è che la gente comprenda che è tv, è business. Nessuno deve farsi false speranze o aspettative", ha fatto sapere il cantante che sta spopolando sui social con un brano contro Amici.