Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 26 settembre, Perico organizzerà un'uscita di gruppo per far avvicinare Salvo a Elvira. Diletta incontrerà Tancredi fuori dal grande magazzino. Nel frattempo, Matilde noterà un'intesa tra D'Ambrosio e Vittorio. Matteo affronterà tensioni con sua madre, mentre Marcello inizierà a essere insofferente verso l'attenzione di Umberto per Adelaide. Infine, Guarnieri metterà in pericolo il segreto della contessa rivelandolo a Flora.

Diletta ha un incontro ravvicinato con Tancredi al Paradiso

Alfredo metterà in atto un piano per organizzare un'uscita di gruppo con l'obiettivo di creare un'occasione favorevole per far avvicinare Salvo a Elvira. Questa mossa strategica sarà il tentativo di far sbocciare una possibile relazione tra i due. Nel frattempo, durante un'uscita dal Paradiso, Diletta si imbatterà inaspettatamente in Tancredi. La situazione sembrerà cordiale all'inizio, ma presto prenderà una piega inaspettata quando Tancredi, in un momento di sincerità, le rivolgerà un avvertimento diretto riguardo a un suo collega giornalista, mettendo in luce una possibile situazione di conflitto nel mondo del giornalismo che coinvolgerà anche la giovane D'ambrosio.

Matilde si mostra gelosa del rapporto tra Vittorio e Diletta

Nel contesto di questa complessa dinamica relazionale, Matilde non riuscirà a rimanere indifferente all'intesa che sembra svelarsi tra la giornalista D'Ambrosio e Vittorio quando li incontrerà insieme al Paradiso. Nel frattempo, Ciro compirà un gesto significativo quando deciderà di effettuare una chiamata a Vito per esprimere la sua gratitudine per un regalo fatto a sua figlia.

Tuttavia, la reazione stranamente imbarazzata di Maria farà sorgere alcuni dubbi sul suo rapporto sentimentale con il contabile Lamantia che si trova ancora in Australia per questioni lavorative.

Umberto rivela a Flora il segreto della contessa Adelaide

Mentre queste relazioni complesse e intrecciate si sviluppano, Matteo sarà ancora alle prese con le tensioni persistenti tra lui e sua madre.

Nel contempo, Marcello inizierà a mostrare chiari segni di insofferenza verso le crescenti attenzioni del commendatore Guarnieri nei confronti della nobildonna di Sant'Erasmo, alimentando il fuoco di una possibile rivalità. Dall'altra parte, Umberto, in uno sforzo per evitare di far nascere sentimenti di gelosia in Flora, prenderà una decisione radicale: raccontarle tutta la verità sul segreto nascosto dalla contessa Adelaide che aveva tenuto nascosto fino a quel momento. Questo atto di sincerità potrebbe avere conseguenze inaspettate.