La classe 2023/2024 di Amici è stata formata e oggi, lunedì 25 settembre, inizierà ufficialmente l'anno scolastico dei 20 allievi che i professori hanno scelto dopo mesi di casting.

Tra i fan, però, impazzano già alcune polemiche sui "sì" che gli insegnanti hanno detto nella prima puntata: molti titolari hanno legami parentali o d'amicizia con personaggi famosi, Raimondo Todaro conosce gran parte dei ballerini che sono stati promossi e Rudy Zerbi non ha mantenuto la promessa fatta a Mezkal prima dello scorso serale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Laura Pausini, Irama, Nadia Rinaldi e le professioniste Giulia Stabile e Isobel Kinnear: sono questi i personaggi famosi ai quali sono legati alcuni nuovi allievi della scuola di Amici.

Come accade ormai da qualche anno a questa parte, anche nel cast del 23esima edizione del talent-show c'è un "figlio di": dopo LDA e Angelina Mango, è il turno di Holden. Il cantante che Zerbi ha fortemente voluto nella sua squadra, si chiama Joseph Carta ed è il figlio 18enne di Paolo, chitarrista e produttore (nonché marito dell' interprete di "La solitudine").

Sempre nel team capitanato da Rudy, c'è un ragazzo che ha un legame parentale con un'attrice romana amatissima: Petit (al quale Anna Pettinelli non avrebbe dato il banco) è il nipote di Nadia Rinaldi.

Il parere di chi guarda Amici

Restando nella categoria canto, il primo allievo che ha ottenuto la maglia da titolare nel corso della puntata del 24 settembre, è legatissimo ad un ex vincitore. Matthew ("conteso" tra Zerbi e Pettinelli, dovrà scegliere chi sarà il suo coach), infatti, è il migliore amico di Irama.

Passando alla danza, i fan hanno un po' storto il naso quando hanno scoperto che Chiara e Dustin sono rispettivamente i migliori amici di Giulia Stabile e Isobel Kinnear, entrambe ballerine professioniste del talent-show.

Insomma, nella nuova classe di Amici ci sono parecchi "parenti o amici di" e il pubblico non ne è particolarmente entusiasta.

Ai ragazzi già citati, si devono aggiungere tutti i danzatori che Raimondo Todaro ha detto di conoscere da anni o da quando erano bambini e che, nonostante il parere contrario dei colleghi, ha voluto nella sua squadra: tra questi spicca Nicholas Borgogni, con soli tre anni di studio alle spalle e soprattutto da autodidatta.

Al via il daytime di Amici

Un'altra polemica che è nata sul web dopo la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Amici, è quella su una promessa non mantenuta.

Chi ha seguito la scorsa stagione del talent-show, infatti, ricorderà che nello speciale che precedeva l'inizio del serale Zerbi ha mandato a casa Mezkal perché secondo lui non aveva avuto abbastanza tempo per raggiungere lo stesso livello degli altri titolari (come Aaron e Piccolo G della sua squadra).

Nel non promuovere il suo allievo alla fase successiva del programma, però, Rudy gli aveva fatto una promessa: a settembre gli avrebbe dato un banco perché credeva nel suo talento e meritava di poter studiare all'interno della scuola dall'inizio dell'anno.

Un'eliminazione dolceamara, dunque, per il 18enne che nel look e nel modo di stare sul palco ricorda molto Matthew, il cantautore amico di Irama al quale Zerbi ha detto sì domenica scorsa.

Peccato, però, che quando si è svolta la prima registrazione stagionale di Amici di Mezkal non c'era traccia in studio e nessuno ha mai fatto accenno al perché non fosse tra gli aspiranti alunni. I fan, dunque, hanno protestato per la mancata partecipazione del giovane alla puntata sulla formazione della classe, ma soprattutto per il silenzio degli addetti ai lavori su quella che ha tutta l'aria di essere una promessa non mantenuta.