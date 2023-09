In occasione del daytime di Amici di Maria in onda il 26 settembre, i telespettatori hanno assistito al primo rimprovero dell'anno.

Tutto è partito da un fuori onda che ha visto protagonista Holy Francisco: il ragazzo, parlando con Matthew, si è lasciato scappare un'espressione colorita nei confronti di Rudy Zerbi. In seguito al rimprovero dell'insegnante, Holy ha ammesso di avere paura di ricevere un provvedimento disciplinare per via dell'atteggiamento avuto verso l'insegnante.

L'episodio 'incriminato'

Rudy Zerbi ha convocato l'intera classe e ha mostrato un filmato riguardante un fuori onda tra Matthew e Holy Francisco.

Nell'occasione primo dice: "Spacchiamo tutto fra" e il secondo replica: "Mamma mia….a Rudy Zerbi gli faccio un c...o così".

Il docente con sarcasmo ha chiesto il motivo di questa affermazione colorita. Il giovane cantautore ha chiesto scusa per l'episodio che lo ha visto protagonista e ha fornito la sua versione dei fatti: "Quando cantava Petit lei ha fatto una battuta alla Pettinelli riferita a me sul sapere o meno fare le cover". Il 18enne ha rivelato di avere vissuto la situazione come una sfida.

Dopo avere ascoltato la spiegazione, Zerbi ha chiesto all'allievo di esibirsi e e successivamente ha chiesto un giudizio al ragazzo sull'esibizione. Holy Francisco ha detto di essere soddisfatto, mentre il docente ha riferito di non avere cambiato idea sul suo conto, gli ha assegnato un nuovo compito da portare a termine e gli ha consigliato di lavorare sodo in modo da farlo ricredere.

La reazione dell'allievo

Mentre gli allievi stavano tornando in casetta Holy Francisco è apparso preoccupato per la situazione che si è venuta a creare: "Speriamo che con questa cosa non mi sbattano fuori. Io non voglio andarmene per questo".

Sebbene il ragazzo abbia ricevuto il sostegno dei suoi compagni di scuola, in molti gli hanno consigliato di cambiare atteggiamento se non vuole incorrere in futuri provvedimenti disciplinari.

"Non me ne voglio andare per questo…" Cosa ne pensate della reazione di Holy Francisco? #Amici23 pic.twitter.com/5kMVJKawku — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 26, 2023

Chi è Holy Francisco, allievo di Anna Pettinelli

Holy Francisco è un cantautore di 18 anni ed è originario di Gela. Nella prima puntata di Amici23 è riuscito a catturare l'attenzione di Anna Pettinelli, che l'ha voluto nel suo team.

Su Instagram Holy ha circa 16mila follower, mentre su Spotify ha una media di 8.700 ascoltatori al mese.

In passato ha preso parte a X Factor con il brano "Martina è una str....a". In quel caso fece ballare tutto lo studio presente in studio e i giudici, tanto che Dargen D'Amico lo scelse nel suo team: "La canzone non mi fa impazzire, ma tu si". All'epoca il cantautore si era presentato con il suo vero nome Francesco Guarnera e aveva un look completamente diverso da oggi.