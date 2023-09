Buone notizie per i fan de La Promessa. A partire dal lunedì 4 settembre, Canale 5 trasmetterà puntate extra large della soap tv spagnola. La serie farà da traino a Pomeriggio 5, che debutterà proprio la settimana prossima con la nuova conduttrice Myrta Merlino. Dunque, Mediaset ha deciso di sfruttare il grande successo in termini di ascolti de La promessa che, lungo questi primi mesi di messa in onda, ha portato a casa uno share intorno al 20% a puntata.

La Promessa farà da traino a Pomeriggio 5 dal 4 settembre

La Promessa, la nuova soap Tv spagnola targata Mediaset, sta ottenendo sempre più successo.

I telespettatori, sin dalla prima puntata andata in onda ad inizio estate, si sono affezionati alle vicende della domestica Jana e della famiglia De Lujgan. Testimonianza ne sono i dati di ascolti davvero ottimi e forse anche inaspettati. La serie é seguita infatti in ogni puntata da una media di oltre 2 milioni di telespettatori, per uno share che si attesta intorno al 20%. In alcuni casi, si é arrivati a sfiorare anche il 24% di share. Ecco il motivo per il quale, Mediaset ha deciso di puntare proprio su La Promessa, affidandole il compito di fare da traino a Pomeriggio 5 a partire dal 4 settembre.

La Promessa, cambio programmazione dal 4/09: in onda con puntate doppie

Dando uno sguardo alla guida Mediaset inerente la settimana che va dal 4 all'8 settembre, La Promessa andrà in onda a partire dal consueto orario delle 14:45 e si prolungherà sino alle 16:55, per poi lasciare spazio al programma condotto da Myrta Merlino.

Dunque, almeno per tutta la settimana prossima, verranno trasmesse puntate extra large della Serie TV ambientata nella Spagna di inizio '900. Una notizia che farà sicuramente felici i tantissimi fan della soap.

La Promessa: sino a quando verranno trasmesse le puntate extralarge?

Viene ora da chiedersi per quanto tempo Canale 5 trasmetterà puntate così lunghe de La Promessa.

Al momento, Mediaset non ha ancora confermato, ma si suppone che, con l'imminente ritorno di Uomini e donne, la soap tv tornerà ben presto ad andare in onda con un singolo episodio giornaliero. L'inizio della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, é previsto per lunedì 11 settembre. Quindi, La Promessa dovrebbe andare in onda subito dopo Uomini e donne ed occupare la fascia oraria che va dalle 16:10 circa e sino alle 16:55.

Si attendono comunque conferme sulla nuova collazione oraria de la Promessa, tenendo anche conto che, l'11 settembre, prenderà il via anche la nuova edizione del Gf Vip. Una cosa però sembra essere sicura. La Promessa, così come Terra amara, è destinata ad essere uno dei punti di forza anche della programmazione autunnale di canale 5.