Durante le prossime puntate de La Promessa, che andranno in onda su Canale 5, Pia darà alla luce il suo primo bambino. Dopo la nascita si penserà che il bimbo sia morto, anche perché Abel si renderà conto che il bambino non respira, ma alla fine riuscirà a sopravvivere e tutto il personale di servizio si prenderà cura di lui. Tutti si daranno da fare, compresa Candela, ma quando spetterà a lei a fare da babysitter al piccolo succederà l'impensabile: il bambino verrà rapito.

Jana fa conoscere al personale di servizio il bambino di Pia

Il bambino di Pia verrà alla luce attraversando diverse difficoltà.

Il travaglio partirà circa quattro mesi prima del termine e in più Pia non si dilaterà, causando non pochi pensieri ad Abel e Jana, che saranno coloro che si occuperanno di assisterla. Si penserà a un parto cesareo, ma alla fine tutto andrà per il meglio.

Il bambino nascerà in salute, ma non si potrà dire la stessa cosa della madre. Pia farà uno sforzo inaspettato durante il parto e a causa della forte emorragia potrebbe anche rischiare di non farcela. La sua vita sarà in serio pericolo e Jana non potrà far altro che avvisare il personale di servizio, ovviamente dopo averli fatto conoscere il piccolo.

Il bambino di Pia viene rapito dalla sua culla

Tutti a La Promessa saranno felici per l'arrivo del bambino, sia il personale di servizio che la parte più nobile del palazzo.

Ovviamente saranno preoccupati anche per le condizioni di salute di Pia. La donna sarà ancora in stato di incoscienza, per questo motivo tutti si daranno da fare per occuparsi del bambino e per provvedere alle sue necessità, almeno fino a quando la madre non riuscirà a occuparsi di lui.

Metteranno il piccolo nella stanza di Pia e durante la giornata ci sarà un viavai di gente, visto che tutti vorranno conoscerlo.

A turno si prenderanno cura di lui e arriverà il momento di Candela, solo che la donna, stanca della giornata, si addormenterà e quando si sveglierà nel cuore della notte si renderà conto che il bambino non è più nella culla. Candela non riuscirà a crederci: qualcuno ha rapito il bambino.

Candela correrà subito in cucina per informare il personale di servizio dell'accaduto.

"Mi sono addormentata e hanno preso il bambino", dirà una spaventata Candela e tutti gli altri non sapranno cosa pensare. Chi ha sequestrato il bambino e soprattutto perché l'ha fatto? Un nuovo mistero aleggerà tra le mura de La Promessa.