I fan di Beautiful a breve vedranno finalmente su Canale 5 il ricongiungimento tra Finn e Steffy. Dopo essersi liberato di Sheila, lui volerà a Montecarlo per rintracciare Steffy e farle sapere che è ancora vivo. La incontrerà fuori da una chiesa e l'abbraccio tra i due sarà un momento davvero emozionante.

Finn vola a Montecarlo per raggiungere Steffy: anticipazioni di Beautiful

In Beautiful, l'incubo per Steffy e Finn starà per finire. A breve, su Canale 5, i due potranno finalmente riunirsi. Prima che ciò accada, Finn avrà bisogno ancora una volta dell'aiuto di Bill Spencer.

Sarà stato il magnate a liberare Finn dalle grinfie di Sheila. Peccato che quest'ultima sarà ancora una volta riuscita a sfuggire all'arresto.

Per il momento però la priorità di Finn sarà quella di far sapere a Steffy di essere ancora vivo. Ecco perché, una volta libero, proverà a telefonarle senza ottenere risposta. Deciderà quindi di volare a Montecarlo, per raggiungere la moglie. Sarà Bill ad aiutarlo ancora una volta, mettendogli a disposizione il suo jet privato.

Steffy incredula: vede Finn vivo e vegeto fuori da una chiesa

Una volta giunto nella cittadina del Principato di Monaco, Finn si metterà sulle tracce di Steffy. Vagherà per le vie della città, impaziente di trovare la moglie.

Steffy nel frattempo, ignara di tutto, sarà entrata in una chiesa per accendere un cero in memoria del marito che crede defunto.

La figlia di Ridge non avrà ancora superato il dolore per la perdita del suo compagno e non immaginerà di certo ciò che le capiterà da lì a qualche minuto. Proprio quando uscirà dalla chiesa si troverà di fronte Finn in carne e ossa. Ovviamente non crederà ai suoi occhi e, inizialmente, penserà di avere un'allucinazione. Comincerà a toccarlo per essere sicura di non essere impazzita.

Beautiful: Steffy e Finn si ricongiungono e tornano insieme a Los Angeles

Quando capirà che Finn è davvero davanti a lei in carne e ossa, Steffy e il marito si stringeranno in lungo abbraccio, versando lacrime di gioia. Dopo questo primo momento di commozione e e incredulità, Finn e Steffy torneranno in albergo dove ad attenderli ci saranno Ridge e Taylor, anche loro al settimo cielo nel rivedere il genero sano e salvo.

Finn a questo punto spiegherà a Steffy come sia riuscito a sopravvivere alla sparatoria. Le racconterà di come Lì sia riuscita a salvargli la vita e di tutto quello che invece avrà combinato Sheila, sottolineando che quest'ultima, sarà ancora una volta riuscita a sfuggire alla polizia. Tutta la famiglia, compresi i piccoli Hayes e Kelly, dopo essersi riunita, potrà fare ritorno a Los Angeles. L'incubo per Finn e Steffy non sarà del tutto finito, visto che Sheila sarà ancora latitante.