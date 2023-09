Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Steffy scopre che Finn è vivo e lo incontra in Francia, quando ormai non aveva più speranze. Questo sarà uno dei momenti più emozionanti della storia della soap opera in onda su Canale 5.

Ma come si arriverà al tanto atteso incontro? Ora Finn è ancora nelle mani di Sheila e ci starà per altro tempo, fino a quando riuscirà a fuggire e a raggiungere Steffy, non senza difficoltà.

Di seguito, tutti i dettagli e i momenti più dolci della reunion tra Steffy e Finn.

Beautiful nuove puntate: Finn riesce a scappare dalle grinfie di Sheila

Sheila, completamente fuori controllo nei prossimi episodi di Beautiful, terrà in ostaggio Finn nella speranza che possa amarla come madre. La sua insistenza e le sue follie non faranno altro che innescare ancora più astio da parte di Finn.

Mike, il complice di Sheila, inizierà a capire di essere in una posizione scomoda e così vacillerà. Tuttavia, non ascolterà le preghiere di Finn di aiutarlo a fuggire. Il giovane medico dovrà fare affidamento sulle sue forze per sconfiggere Sheila.

Nel frattempo, come svelano gli spoiler di Beautiful, Steffy deciderà di ricoverarsi in una clinica psichiatrica non riuscendo a sopportare il dolore per la mancanza del marito.

Taylor e Ridge, preoccupati per lei, correranno in Francia per starle vicino. Ma ecco che accade qualcosa di impensabile.

Anticipazioni di Beautiful: Finn corre da Steffy

Una volta che sarà riuscito a scappare dalla clinica, Finn chiamerà Steffy al telefono ma il suo messaggio finirà nella casella della segreteria telefonica.

Lo stesso succederà a Taylor e Ridge, che non riusciranno a contattare la figlia.

Sarà Taylor a scoprire il motivo: la clinica dove è ricoverata Steffy prevede che i pazienti non possano usare il cellulare.

Finn non si perderà d'animo e, grazie al geolocalizzatore, risalirà al luogo in cui si trova Steffy che, proprio in quel momento, sarà assorta nei suoi pensieri pensando a lui.

Come reagirà quando rivedrà Finn?

Beautiful, Steffy scopre che Finn è vivo: il momento dell'incontro (Video)

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful promettono uno dei momenti più emozionanti di tutta la storia della soap.

Finn apparirà davanti a Steffy, assorta nei suoi tristi pensieri. In un primo momento, penserà si tratti di un'allucinazione, convinta che sia morto e che si tratti solo della sua fantasia.

La realtà supererà l'immaginazione. Finn correrà verso Steffy e lei farà lo stesso. I due si riuniranno in un abbraccio strettissimo, promettendosi di non lasciarsi mai più.

Steffy e Finn passeranno poi una notte magica, finalmente insieme.

Ma che ne sarà di Sheila, ancora a piede libero?

A lei ci penserà il detective Alex Sanchez che pare sia sulla pista giusta per ritrovarla.

Sanchez metterà al corrente Taylor e Ridge degli ultimi movimenti di Carter, promettendo loro di assicurarla alla giustizia.

Novità anche per Taylor e Ridge, che si scambieranno un bacio in quel di Montecarlo: Brooke sarà messa ancora all'angolo? Staremo a vedere.