Giovedì 14 settembre, Oriana Marzoli è diventata ufficialmente una concorrente del Gran Hermano Vip 8 (Grande Fratello iberico). Dopo il video di presentazione è stata accompagnata in casa da Michael Terlizzi: quest'ultimo ha rivelato all'influencer di avere conosciuto Daniele Dal Moro. Dopo un momento di esitazione, Oriana ha detto di essere ancora fidanzata con l'imprenditore veneto.

Il siparietto di Oriana e Terlizzi

Michael Terlizzi ha avuto il compito di accompagnare i concorrenti del Gran Hermano all'interno della casa più spiata di Spagna.

Arrivato il momento di Oriana Marzoli si è reso protagonista di uno scherzo messo in atto dagli autori: l'influencer anziché entrare in casa, è stata portata in una caverna dove c'erano degli insetti e non c'era il bagno.

In un momento di tranquillità, Terlizzi ha spiegato a Oriana di conoscere Daniele Dal Moro. L'influencer spiazzata ha chiesto se stesse dicendo la verità e una volta compreso che non era uno scherzo ha affermato: "Ci ancora sto con lui". Poco dopo Michael ha fatto notare a Marzoli che stavano parlando in italiano e quindi non sapeva se fosse consentito da regolamento. A quel punto i due hanno iniziato a parlare in iberico, ma la regia ha cambiato l'inquadratura per passare alla presentazione di un altro concorrente.

Lo strano triangolo: Terlizzi-Marzoli-Dal Moro

Le strade di Oriana Marzoli e Michael Terlizzi si sono già incontrate in Spagna. Scendendo nel dettaglio, il figlio di Franco Terlizzi nel 2020 ha partecipato a Mujeres y Hombres (Uomini e Donne in versione iberica) dove l'influencer venezuelana ricopriva il ruolo di opinionista.

Per quanto riguarda il legame tra Michael e Daniele Dal Moro: i due hanno partecipato al Grande Fratello Nip 16 condotto da Barbara d'Urso. L'edizione venne vinta da Martina Nasoni, la quale ebbe una frequentazione con l'attuale fidanzato di Oriana.

Lo scherzo degli autori

Nel frattempo, prima di raggiungere i suoi compagni d'avventura Oriana Marzoli è stata "vittima" di uno scherzo da parte degli autori del Gran Hermano.

Anziché entrare in casa, è stata portata in una caverna ed è stata informata che sarebbe dovuta restare alcuni giorni in quel luogo. La diretta interessata spiazzata ha chiesto se fosse uno scherzo e ha minacciato l'abbandonato del programma: "Volevo fare un gioco normale, non così. Io non ci sto". Oriana ha fatto notare che anche nel 2018 venne fatta entrare in una casa abbandonata dove era presente un asino: "Sembra che me lo fate a posta perché sapete che me la cavo male con la natura".

Alla fine gli autori hanno deciso di raccontare la verità e Oriana è stata portata in casa con gli altri concorrenti.