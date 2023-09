Le puntate di Beautiful continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni americane della soap svelano che Sheila, dopo la fuga per non farsi rintracciare dalla polizia, dovrà affrontare il processo, ma non rinuncerà a vendicarsi di Steffy, intrufolandosi di nascosto alla villa sulla scogliera e terrorizzandola.

Nel frattempo Eric dovrà fare i conti con una diagnosi che gli impedirà di lavorare come stilista: l'artrite progressiva. Disperato tenterà di farsi aiutare da R.J e nel contempo licenzierà Ridge, in modo che non scopra che cosa gli sta succedendo.

Beautiful, le nuove anticipazioni americane: Steffy non perdona Finn

Nei prossimi episodi della soap Beautiful, Sheila affronterà il processo a suo carico per la sparatoria che ha quasi tolto la vita a Steffy e suo figlio. Inspiegabilmente Finn perdonerà Sheila e la abbraccerà nell'aula del tribunale. Una persona molto vicina alla giovane Forrester immortalerà l'abbraccio con diversi scatti, che finiranno nelle sue mani.

Vedendo che Finn ha riallacciato i rapporti con la madre, Steffy si infurierà e si trasferirà nella casa sulla scogliera con i figli, dicendo al marito di non provare ad avvicinarsi a lei. Sarà da questo momento che tra Steffy e Finn inizierà una profonda crisi di coppia.

Sheila tenta ancora di uccidere Steffy?

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy cercherà di ritrovare la calma alla villa con la compagnia dei figli. Finn, nel frattempo, proverà a farsi perdonare, spiegandole che Sheila dopo il processo è cambiata e pronta a rimediare ai suoi errori.

Le parole di Finn non serviranno a nulla: Steffy vivrà momenti di puro terrore quando noterà la sagoma di Sheila all’esterno della villa, rimanendo paralizzata dalla paura: che cosa ha intenzione di fare?

Beautiful, puntate americane: Eric è malato e deve mantenere il segreto

Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge proporrà a Eric di creare insieme una nuova linea di moda, ma verrà rifiutata e in modo del tutto inaspettato verrà anche licenziato.

A quel punto Ridge si confronterà con R.J, che gli confiderà di aver notato una strana malinconia in Eric.

Sarà proprio lui a confessare al nipote la vera causa del licenziamento di Ridge: soffre di una grave forma di artrite che peggiora di giorno in giorno.

R.J proporrà a Eric di disegnare la nuova linea di moda al pc in modo da far fronte alla sua malattia, almeno per il momento. Nello stesso tempo Eric pregherà il nipote di non rivelare che cosa gli sta accadendo a Ridge, sentendosi profondamente in colpa e preoccupato per la sua sorte, sia personale che lavorativa.