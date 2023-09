Stefania Orlando è stata ospite della prima puntata di Casa Chi per commentare le dinamiche del GF.

L'attrice ed ex "vippona" si è soffermata in modo particolare sulla rivalità nata all'interno della casa tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Secondo il suo punto di vista, il fatto che la chef italo-cinese abbia deciso di sua spontanea volontà di cucinare per tutti non significa salvarsi automaticamente dalle nomination.

Il commento dell'ex 'vippona'

Senza giri di parole Stefania Orlando ha deciso di difendere Beatrice e punzecchiare Rosy. Scendendo nel dettaglio, la showgirl ha sostenuto come la chef si sia presa il ruolo di badante senza che nessuno glielo abbia chiesto: "A me Beatrice piace molto, l’altra si è presa questo ruolo di badante della casa, di colei che fa tutto.

Ma chi te l’ha chiesto?”.

"E comunque tutti siamo in grado di farci un piatto di pasta - ha proseguito la showgirl - quindi non abbiamo bisogno della badante. Lei decide quello che si mangia e quando. Ma che pizza ragazzi, dai vi prego".

Rosy e Beatrice ai ferri corti

Nel corso della terza puntata del GF, anche Alfonso Signorini si è occupato della rivalità che sta nascendo fra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. In principio, le due coinquiline sembravano andare d'accordo ma col passare dei giorni la loro complicità è del tutto evaporata per lasciare spazio ad un astio senza soluzione di continuità.

Nel corso di un faccia a faccia, Beatrice si è detta convinta che la coinquilina non abbia gradito di essere stata zittita sulla preparazione degli gnocchi definendo molto 'pesante' la chef italo-cinese.

Al contrario, la Chin si è detta convinta che Beatrice soffra la sua presenza e che la tema come concorrente.

Cosa pensano i telespettatori del GF?

Sui social, la rivalità fra le due coinquiline è oggetto di accesa discussione. In particolare su X gli utenti risultano essere divisi: da un lato c'è chi si è schierato dalla parte di Rosy sostenendo che sia stata presa di mira senza un motivo dall'attrice, mentre dall'altro c'è chi sostiene che Beatrice abbia fatto un'analisi dettagliata e veritiera sulla sua coinquilina.

A detta di altri telespettatori, la chef si vorrebbe mettere in mostra cucinando e alla fine pretenderebbe di non finire in nomination per l'aiuto che dà in cucina.

Anche nella casa di Cinecittà stanno nascendo le prime fazioni tra concorrenti ma stando al numero di nomination in cui è incappata la Luzzi pare che al momento il più dei concorrenti parteggi per la cuoca.