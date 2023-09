In Terra Amara è cosa nota che Gaffur abbia commesso un delitto ma nessuno lo sa, a eccezione di Behice e Sermin. Prossimamente, però, anche Demir verrà a sapere del fatto che Gaffur abbia ucciso Hatip e in più scoprirà qualcosa che riguarda la morte del suo caro amico Cengaver.

Saniye si rende conto che Gaffur le nasconde qualcosa

Gaffur ha ucciso Hatip e mantenere questo segreto lo manderà fuori di testa, soprattutto perché Behice è a conoscenza della vicenda. Lei inizialmente non ha usato questo segreto per ricattarlo, ma visto che Gaffur ha capito che la donna ha ucciso Hünkar, ha usato la storia del delitto come ricatto.

Saniye noterà sempre di più che il marito si comporta in modo strano, anche perché scoprirà che sta eseguendo dei lavori per Behice. La donna ha un carattere forte e non si lascerà di certo intimorire dai problemi del marito, così l'affronterà.

Gaffur svela tutta la verità a Saniye

Sarà proprio in quel momento che Gaffur vuoterà il sacco e confesserà di aver ucciso Hatip. Le spiegherà come sono accadute le cose e del fatto che sia stato tutto accidentale: un colpo è partito fortuitamente durante una colluttazione. Saniye però non capirà una cosa: perché Gaffur ha avuto un alterco con Hatip, quando era stata lei stessa a fargli estinguere il debito che aveva con lui?

Allora Gaffur parlerà del ricatto che gli ha fatto per la morte di Cengaver e Saniye non riuscirà a credere alle sue parole.

La questione, però, non finirà così: Gaffur le svelerà che Sermin ha assistito alla scena e che ha raccontato tutto a Behice, che ora lo minaccia.

Demir scopre la verità ed è una furia contro Gaffur

Una brutta situazione per Gaffur, ma per Saniye ci sarà solo un'unica soluzione: raccontare tutto Demir. Solo lui potrebbe aiutarlo se dovesse finire in prigione.

Così marito e moglie si decideranno, e andranno a parlargli. Quando Demir sentirà quanto accaduto, diventerà una furia. Non solo Gaffur è diventato assassino per soldi, ma gli ha nascosto il nome dell'assassino di Cengaver per tutto questo tempo.

Demir vorrà punire Gaffur, ma non se la sentirà di farlo davanti a Saniye. La inviterà ad andarsene e sarà proprio in quel momento che Demir inizierà a picchiare furiosamente Gaffur con un bastone.

Proverà a divincolarsi per evitare i colpi, ma qualcosa purtroppo beccherà.

Demir sarà talmente arrabbiato che Gaffur penserà che per punirlo voglia ucciderlo, ma non sarà così. Dopo aver scaricato la rabbia, Demir si mostrerà più buono del previsto: sarà deciso a non denunciare Gaffur per ciò che ha fatto, anche perché non vuole che Saniye e Üzüm possano soffrire per una sua possibile detenzione in carcere.