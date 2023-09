La soap opera Terra Amara prosegue con la propria messa in onda su Canale 5 anche nei giorni 9 e 10 settembre.

Nel corso degli episodi ad oggetto ci sarà una svolta particolare all'interno della vita di Zuleyha Altun. Dopo aver chiuso con Yilmaz, per via della gravidanza inattesa di Mujgan, l'ex sarta cercherà infatti di risollevarsi dalla delusione dedicandosi alla fattoria di Hunkar.

Vedendola abbattuta, suo marito e Sevda cercheranno di confortala. Intanto Yilmaz apprenderà che Mujgan ha affermato di essere incinta ma non lo riterrà possibile, a meno che non sia andata a letto con un altro uomo.

I pettegolezzi prenderanno subito ad invadere le vie di Cukurova, in quanto tutti diranno che Mujgan abbia avuto un rapporto con Fikret. Furioso, Yilmaz sarà sul punto di togliere di mezzo il rivale. Sarà così che si verrà a sapere come stanno veramente le cose.

Intanto Gaffur sarà preoccupato che Behice possa ricattarlo a suo piacimento, ma il comportamento dell'uomo risulterà strano agli occhi di Saniye. Convinta che stia frequentando un'altra donna, Saniye lo vorrà buttare fuori di casa. Gaffur andrà a sostenere infine una visita per trasferirsi in Germania.

Anticipazioni Terra Amara del 9 settembre

I dubbi di Sermin circa il vero responsabile della morte di Hunkar, verranno subito riportati a Demir.

Quest'ultimo apprenderà che la donna nutre dei profondi sospetti su Behice. Nel frattempo quest'ultima finirà per tenere sotto scacco Gaffur, minacciando di denunciarlo alla gendarmeria per quello che ha fatto al defunto Hatip. Disperato e tremante, Gaffur dovrà pensare ad un modo per preservare la sua stessa incolumità.

Intanto Saniye e Sevda avranno un duro faccia a faccia a causa della presenza dell'amante di Adnan nell'abitazione di Demir.

Saniye, infatti, non digerirà il fatto che la donna si stia ambientando perfettamente, prendendosi una serie di libertà anche grazie all'aiuto della famiglia Yaman.

Yilmaz furioso con Mujgan per la gravidanza

Spazio anche a Zuleyha, la quale dovrà affrontare un paio di difficoltà. Da un lato la notizia della gravidanza di Mujgan e dall'altro le parole che Behice le ha lanciato pubblicamente durante una conferenza stampa, incolpandola di aver istigato la sua aggressione.

Demir e Sevda cercheranno di risollevarle il morale, ma non ci riusciranno.

Nel frattempo Yilmaz sarà estremamente arrabbiato perché Mujgan ha detto a Zuleyha di essere incinta. L'uomo le chiederà spiegazioni, visto che l'ultimo rapporto intimo risale a molti mesi prima e quindi non può essere lui il padre del nascituro. Fekeli cercherà di calmarlo, poiché in questo modo sta accusando Mujgan di tradimento. Ad ascoltare la conversazione sarà Sermin, che si fionderà a riferirlo a Demir. Sarà così che Yaman capirà il motivo del malumore della moglie. Intanto l'ex sarta deciderà di accettare l'eredità di Hunkar, mandando avanti la fattoria.

Terra amara spoiler del 10 settembre: Yilmaz sul punto di togliere di mezzo Fikret

Si prospetta una domenica 10 settembre alquanto avvincente per la soap opera turca. La gravidanza di Mujgan continuerà a tenere banco, ma con Yilmaz del tutto certo di non essere lui il responsabile dell'accaduto, in paese prenderà a circolare un pettegolezzo che vede Fikret essere il padre del bimbo che Mujgan porta in grembo. Furibondo per questa voce, Yilmaz sarà sul punto di togliere di mezzo Fikret. Sarà così che verrà alla luce la verità e cioè che la dottoressa ha mentito circa la sua gravidanza.

Nel frattempo Saniye sarà sospettosa nei confronti di Gaffur, in quanto pensa che la stia tradendo con Seher.

In realtà l'uomo avrà in mente di lasciare la Turchia per andare in Germania, perciò sosterrà una visita medica per ottenere il via libera utile a lavorare all'estero.

I braccianti della fattoria accoglieranno la promessa di Zuleyha di mandare avanti l'eredità di Hunkar. Fekeli, ancora addolorato per la dipartita dell'amata Hunkar, consegnerà poi all'amico Turan una lettera.