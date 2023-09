La Promessa continua con nuovi appuntamenti su Canale 5: secondo le anticipazioni nella puntata di mercoledì 6 settembre ci saranno molte novità al palazzo Lujan.

Manuel si sveglierà dal coma, ma non ricorderà quasi nulla della sua vita, mentre Maria riceverà una lettera da Salvador che suonerà come un addio. Il sergente Funes inizierà ad indagare sulla scomparsa del barone e si presenterà al palazzo. Teresa sarà molto inquieta per questo, anche perché dovrà essere interrogata avendo visto per ultima il padre di Cruz. Infine, ci sarà l'arrivo di un nuovo maggiordomo, Gregorio, che sin da subito si rivelerà molto severo.

Spoiler La Promessa: Manuel ancora grave, Jimena non riuscirà a stargli accanto

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che le condizioni di Manuel faranno preoccupare tutti e Jimena non riuscirà a stare vicina al fidanzato. La ragazza non avrà il coraggio di vederlo in pessime condizioni e deciderà di non entrare più nella sua stanza. Vista la situazione, il duca penserà di riportare a casa Jimena, ma lei non avrà nessuna intenzione di lasciare definitivamente Manuel.

Con il passare dei giorni, il marchesino si sveglierà, ma sarà molto confuso e non ricorderà quasi nulla della sua vita. In particolare Manuel avrà presente nella memoria soltanto sua madre e suo padre e riconoscerà Jimena soltanto come moglie di suo fratello Thomas.

Anticipazioni puntata di mercoledì 6 settembre: padre Camilo desterà sospetti in Candela e Simona

La puntata de La Promessa di mercoledì 6 settembre vedrà protagonista anche Teresa. La ragazza, infatti, si darà da fare con Candela e Simona, indagando per smascherare padre Camilo.

Alla tenuta Lujan, inoltre, arriverà il sergente Funes, determinato a fare chiarezza sulla sparizione del barone.

L'uomo avrà intenzione di interrogare tutti, ma in particolare Teresa che è stata l'ultima a vedere il barone. La ragazza tremerà all'idea di dover affrontare le domande degli inquirenti.

Maria in pena per Salvador a causa di una sua lettera

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Maria riceverà un regalo e una lettera da Salvador.

L'entusiasmo della ragazza, tuttavia, sarà subito spento dalle parole che leggerà: la vita di Salvador è in serio pericolo. Il ragazzo, infatti, comunicherà di essere stato assegnato a un fortino in una zona molto esposta e vicina al nemico.

Maria non potrà fare altro che pensare alla possibile morte del suo amato. Al palazzo, intanto, ci sarà un nuovo arrivo con il maggiordomo Gregorio, già annunciato da Alonso. L'uomo dimostrerà sin da subito di essere molto severo e per la servitù dei Lujan si rivelerà un osso duro.