Le nuove puntate di Beautiful in onda dal 25 al 30 settembre 2023, saranno ancora incentrate sull'intricata vicenda legata a Finn. Sheila pur di evitare che il figlio riesca a fuggire, lo terrà sedato. Intanto Ridge e Brooke sospetteranno che Mike Guthrie sia coinvolto nell'evasione di Sheila e sappia pure dove si nasconde la donna. Taylor e Deacon invece, si ritroveranno a parlare dei rispettivi sentimenti per Ridge e Brooke.

Finn vuole fuggire da Sheila nelle prossime puntate di Beautiful

In Beautiful la riconciliazione tra Ridge e Brooke avrà lasciato l'amaro i bocca a Taylor.

La donna riceverà la visita di Deacon, il quale si sfogherà con la dottoressa in merito proprio a questa riconciliazione. Taylor chiederà all'uomo anche notizie di Sheila, sospettando che il padre di Hope sia rimasto in contatto in qualche modo con la donna. Purtroppo non sarà così, visto che Deacon sarà all'oscuro delle ultime azioni della sua ex amica.

Sheila intanto, si troverà a dover affrontare l'ira del suo stesso figlio, che vorrà a tutti i costi tornare da Steffy.

Nel frattempo tornerà in scena anche Quinn, la quale avrà un duro confronto con Donna. Fortunatamente, l'arrivo di Carter eviterà il peggio.

Sheila tiene sedato Finn per non farlo fuggire

Le anticipazioni su ciò che andrà in onda dal 25 al 30 settembre, rivelano che Finn continuerà a ribellarsi alla follia di Sheila.

Quest'ultima, per evitare che possa fuggire, lo terrà sedato. Liam, Wyatt e Bill intanto, durante un pranzo, parleranno di ciò che è accaduto dalla notte della sparatoria sino ad oggi. Sheila intanto, si confronterà con Mike per decidere le prossime mosse da fare. La guardia carceraria le darà qualche consiglio per non farsi acciuffare dalla polizia.

Intanto Ridge chiederà a Hope se abbia ottenuto qualche informazione su Sheila da suo padre.

Brooke e Ridge, in seguito, diranno a Liam e Hope di aver convocato il tenente Baker per riferirgli dei sospetti su Mike.

Brooke e Ridge sospettano di Mike: sta aiutando Sheila? Trame al 30 settembre

Le anticipazioni rivelano che Ridge e Brooke sospetteranno che Mike Guthrie possa aver aiutato Sheila a evadere e che la stia continuando ad aiutare anche nella latitanza.

Nelle nuove puntate di Beautiful si vedranno i due coniugi sempre più decisi ad affrontare Mike e a metterlo con le spalle al muro. Intanto proprio Mike si ritroverà ad ascoltare le suppliche di Finn che gli chiederà di aiutarlo a liberarsi dalla prigionia di Sheila.

Intanto Finn continuerà ad avere come obbiettivo quello di far sapere quanto prima a Steffy di essere ancora vivo e cercherà ogni mezzo per sfuggire alla follia della sua madre naturale. Ma Sheila non avrà nessuna intenzione di lasciarlo andare. La donna comincerà a sospettare che il figlio abbia in mente qualcosa e starà in guardia.