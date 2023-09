Nuovi intrecci al cardiopalma investiranno le ultime due puntate di Terra Amara in programma su Canale 5 nei giorni 29 e 30 settembre. Con l'inizio della nuova avventura di Amici di Maria, la soap opera turca non andrà più in onda nella giornata di domenica.

Mentre Zuleyha porterà avanti il lavoro di Hunkar, alla tenuta ferveranno i preparativi per le nozze collettive. Demir, invece, sarà impegnato a correre dietro la new entry Umit, il cui fascino risulterà irresistibile agli occhi di Yaman. Questi, non solo aiuterà la donna a sostituire una ruota alla sua macchina, ma la inviterà ad un importante evento.

Quando Mujgan apprenderà che Umit è stata scelta per essere la nuova primario dell'ospedale cittadino, non la prenderà bene e riceverà un consiglio particolare da parte di Fekeli.

Nel frattempo si scoprirà il passato di Fikret, venendo fuori la parentela tra lui e Demir. A quanto pare i due sono fratellastri, ma per colpa del loro padre, Fikret è cresciuto in povertà.

Anticipazioni Terra amara del 29 settembre

Le anticipazioni di questa soap opera turca si concentrano sulla new entry Umit Kahraman. La donna avrà dei problemi con la propria auto, perciò Demir si offrirà di aiutarla a cambiare la ruota di scorta. Yaman cercherà di scoprire chi sia questa misteriosa Umit, ma lei ignorerà abilmente ogni domanda sulla propria identità.

Intanto tra i due inizierà a sbocciare una profonda attrazione.

Poco dopo si apprenderà che questa nuova arrivata è stata incaricata di occupare il posto di primario presso l'ospedale in cui lavora Mujgan. Quando quest'ultima lo verrà a sapere, non riuscirà a digerire la notizia. Behice approfitterà della situazione per spingere la nipote ad andarsene a Istanbul, apprendo un suo studio medico.

Quando Fekeli consiglierà a Mujgan di aprire lo studio a Cukurova e non a Istanbul, Behice ritratterà il suo consiglio.

Terra amara, spoiler 30 settembre: Fadik invidiosa di Gulten

Le trame di Terra amara del 30 settembre vedono Zuleyha impegnata a portare avanti l'operato di sua suocera Hunkar, dandosi da fare con i matrimoni collettivi che dovranno tenersi alla tenuta.

Mentre Saniye consegnerò i vestitini ai bambini delle baracche, vorrà mettere all'asta gli abiti appartenuti a Hunkar.

Nel frattempo Zuleyha ultimerà l'abito da sposa per Gulten, ma quando Fadik glielo vedrà addosso sarà molto invidiosa. Poco dopo Sevda spingerà Demir a cercare di conquistare il cuore della sua ex moglie, mentre tra Fikret e Mujgan inizierà a instaurarsi un legame profondo.

Demir invita Umit ad un evento, si scopre il passato di Fikret

La presenza di Umit darà nuovi argomenti di cui parlare agli abitanti di Cukurova, i quali saranno affascinanti dalla bellezza della dottoressa. Persino Demir non sembrerà immune al fascino della nuova arrivata, per questo motivo la inviterà ad un evento di premiazione del miglior imprenditore di Cukurova.

Alla medesima serata presenzierà anche Fikret, il quale vorrà vendicarsi di Demir perché serba rancore verso il padre dell'uomo. Si scoprirà così il segreto di Fikret. È il figlio illegittimo che il defunto Adnan ha avuto con una donna sposata. Una volta scoperta la verità, la donna è stata cacciata dalla casa coniugale e, ai tempi, nemmeno Adnan l'aveva aiutata, condannandola ad una vita di miseria insieme al piccolo Fikret.