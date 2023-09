Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful che i telespettatori vedranno tra il 25 e il 30 settembre su Canale 5. Gli spoiler della soap opera americana narrano che Finn scoprirà che Li è morta per mano di Sheila Carter. Ridge e tutta la famiglia Forrester, invece, saranno in ansia per l'assenza di notizie da parte di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Anticipazioni di Beautiful: Finn tenta di scappare dalla madre biologica

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Sheila e Finn (Tanner Novlan) saranno gli indiscussi protagonisti di questa settimana.

La diabolica criminale avrà una lite accesa con suo figlio, appena uscito dal coma. In questa circostanza, Finn scoprirà di essere stato curato amorevolmente da Li, tanto da chiedere notizie di lei. Per questo motivo, il dottore cercherà di alzarsi da letto e affrontare Sheila per liberarsi.

La criminale a questo punto non esiterà a pugnalare suo figlio in pieno petto [VIDEO] facendogli perdere i sensi. Sheila crederà di aver ucciso Finn, tanto da perdere il lume della ragione. La donna così chiederà aiuto a Mike per far riprendere i sensi al suo primogenito

Sheila confida al figlio di aver ucciso Li

Una volta ripresosi, Finn chiederà a Sheila se ha fatto del male anche a Steffy Forrester. La criminale a questo punto confiderà che sua nuora e i suoi nipoti godono di ottima di salute a differenza di Li, che ha ucciso.

Una rivelazione che desterà lo choc del dottore, che capirà di essere nelle grinfie della sua diabolica madre biologica.

Nel frattempo, Ridge (Thorsten Kaye), Thomas e Taylor appariranno molto in ansia per l'incolumità di Steffy. Lo stilista e i suoi cari infatti non riusciranno a mettersi in contatto con la ragazza, fuggita all'estero per ristabilirsi dopo l'attentato nel vicolo vicino al Giardino dove crede che sia morto suo marito Finn.

Wyatt chiede a Bill novità sulla sua storia d'amore con Katie

Hope (Annika Noelle) chiederà a Deacon dove si trova Sheila, fuggita dal carcere grazie all'aiuto di Mike. I telespettatori di Beautiful, a questo punto, scopriranno che la fuggitiva sta intrattenendo una relazione con la guardia carcerata.

Ma quest'ultimo una volta interrogato da Ridge negherà di conoscere i diabolici piani di Sheila (Kimberlin Brown). Una versione che non convincerà lo stilista, che chiederà una maggiore sorveglianza per le sue abitazioni. L'uomo infatti sosterrà che Mike non abbia raccontato tutta la verità sulla criminale.