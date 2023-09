Le anticipazioni della prima registrazione di Amici rivelano che c'è stato spazio per la presentazione dei primi nuovi allievi che sono stati scelti dagli autori e dalla padrona di casa Maria De Filippi.

Tanti gli ospiti in studio arrivati nel corso della registrazione d'esordio del programma, tra cui Mattia Zenzola, vincitore della passata edizione.

Assegnate le prime nuove maglie: anticipazioni Amici 23 prima registrazione

Le anticipazioni riguardanti la prima registrazione di Amici 23, in onda domenica 24 settembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'assegnazione delle prime nuove maglie di questa edizione.

I primi concorrenti scelti dagli autori attraverso i casting che si sono svolti per tutta l'estate avranno la possibilità di entrare all'interno della scuola più famosa d'Italia e in tal modo mettersi in gioco.

Gli allievi che conquisteranno la maglia avranno così la possibilità di scegliere il prof col quale intendono portare avanti il percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia.

Chi sono gli ospiti della prima registrazione di Amici 23 in onda domenica 24 settembre

Nel corso della registrazione d'esordio di questa nuova edizione, in programma domenica 24 settembre, ci sarà spazio anche per l'arrivo di un po' di ospiti che presenzieranno in trasmissione per accogliere al meglio i nuovi giovani allievi di questa ventitreesima edizione.

Le prime anticipazioni su Amici 23 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Cristiano Malgioglio, già giudice dell'ultima edizione del serale.

Spazio anche al ritorno in studio di J-Ax, che già in passato è stato uno dei coach del serale del talent show e anche ospite in studio in diverse occasioni.

In studio ci sarà il ritorno del vincitore della passata edizione, Mattia Zenzola, e quello di Angelina Mango.

Una prima registrazione che si preannuncia decisamente imperdibile per tutti gli appassionati e gli spettatori del talent show di Maria De Filippi, pronto a tener compagnia al pubblico per tutta la stagione tv 2023/2024.

L'appuntamento con Amici 23 torna in onda anche nel daytime feriale di Canale 5

Non solo l'appuntamento della domenica pomeriggio, ma anche quello trasmesso tutti i giorni nel daytime di Canale 5.

Da lunedì 25 settembre la messa in onda di Amici 23 è confermata fino al venerdì pomeriggio, subito dopo Uomini e donne.

La striscia quotidiana della durata di trenta minuti circa tornerà a tener compagnia al pubblico prendendo il posto della soap La Promessa, che verrà sospesa e ripresa solo nel 2024.