Prosegue su Canale 5 la programmazione di Beautiful, trasmessa dal lunedì al sabato alle 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 2 a sabato 7 ottobre, Ridge, Taylor e Thomas scopriranno che Steffy ha deciso di ricoverarsi. Bill salverà per strada Li, ma non la riconoscerà. Sheila continuerà a sedare Finnegan per evitare che scappi di casa.

Ridge, Thomas e Taylor sono preoccupati per Steffy

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 2 al 7 ottobre, Brooke e Ridge cercheranno di far parlare Mike [VIDEO]. I tre saranno certi abbia aiutato Sheila a evadere di prigione, ma lui non avrà intenzione di dire nulla.

Intanto Finnegan inviterà la Sheila a raccontargli come gli ha salvato la vita. Gli confesserà che è stato possibile grazie a Li, in più gli dirà che la madre adottiva ha avuto un incidente con la macchina.

Ridge giungerà a casa di Taylor e spiegherà sia a lei che a Thomas di avere avuto un dialogo con Mike. I tre manifesteranno la loro paura per Steffy, in considerazione del fatto che la ragazza non abbia risposto alle loro chiamate.

Finnegan accusa Sheila di essere un'assassina

Secondo le anticipazioni delle puntate in onda fino al 7 ottobre Taylor, dopo una chiamata, apprenderà che Steffy ha scelto di ricoverarsi in una struttura psichiatrica, al fine di superare il decesso del marito. Bill e Wyatt ceneranno insieme.

Bill sarà amareggiato per non essere riuscito ad aiutare Finnegan e la moglie, e il figlio cercherà di rincuorarlo. In seguito Bill vedrà per strada una donna seduta per terra, in condizioni non proprio ottimali. L'imprenditore non capirà che si tratti di Li, che è riuscita a scappare alla follia di Sheila.

Ridge, Thomas e Taylor saranno in ansia per Steffy.

I tre non avrebbero mai immaginato che la ragazza stesse così male, al punto da dover ricorrere a delle cure specifiche. In tutto questo Finnegan continuerà a essere infuriato contro Sheila e le darà dell'assassina, mentre Bill soccorrerà prontamente la donna ferita e la porterà a casa sua. Quest'ultima però non vorrà dirle il suo nome.

Deacon fa visita a Taylor

Finnegan sfogherà su Sheila tutta la sua rabbia, così lei lo sederà un'altra volta. Mike giungerà all'improvviso e racconterà all'amica come Ridge e Brooke abbia scoperto ogni cosa. La donna lo inviterà a fare attenzione e Mike, di fronte a questa situazione, deciderà di fuggire.

Bill si occuperà di Li chiamando un medico, poi Liam chiamerà il padre e gli comunicherà del ricovero di Steffy. Quando Li sentirà questo nome avrà una reazione. Deacon si vedrà di nuovo con Taylor, proprio mentre Ridge e Taylor organizzeranno il viaggio alla volta di Monte Carlo per andare da Steffy.