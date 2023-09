Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 dal 9 al 13 ottobre prevedono grandi cambiamenti. Concetta, nell'attesa che Maria possa trovare un aiutante per il lavoro in atelier, si offrirà di darle una mano. Ciro, invece, si renderà conto che tra Maria e Vito ci sono dei problemi e inizierà a indagare a riguardo. L'unica cosa certa è che Lamantia non potrà tornare presto in Italia e Vittorio dovrà trovare al più presto un contabile. Sarà un'ottima occasione per Matteo, che sosterrà il colloquio per il posto di lavoro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Vito non torna a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 raccontano che a casa Puglisi ci sarà aria di cambiamento. Lo strano atteggiamento di Maria non passerà inosservato agli occhi di Ciro, che inizierà ad avere il forte sospetto che la figlia abbia problemi con Vito. A questo proposito il capofamiglia deciderà di indagare per saperne di più. Maria si renderà conto che in atelier c'è bisogno di un aiuto, perché non riesce a far fronte a tutto il lavoro da sola. La situazione si rivelerà ghiotta per Concetta, che offrirà il suo aiuto alla figlia e sarà ben felice di non sentirsi più l'unica disoccupata della famiglia.

Anticipazioni settimana dal 9 al 13 ottobre: Adelaide lascia la villa a Flora e Umberto

Le puntate de Il Paradiso delle signore 8 in onda nella settimana dal 9 al 13 ottobre vedono tra i protagonisti anche Lamantia. Vittorio comunicherà a Maria che Vito non potrà essere in Italia in breve tempo e per questo servirà un contabile in grado di sostituirlo.

Nel frattempo Marcello verrà a sapere da Salvatore che Matteo cerca lavoro e non perderà occasione per aiutare il fratellastro. Barbieri escogiterà un modo per coinvolgere Matteo, che poco prima si era rifiutato di fare il suo braccio destro. Il piano di Marcello funzionerà e il fratellastro sosterrà un ottimo colloquio con Vittorio.

Salvatore deluso da Alfredo e ancora innamorato di Elvira

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che, nella settimana dal 9 al 13 ottobre, ci sarà un colpo di scena a villa Guarnieri. Adelaide metterà al corrente Marcello della sua prossima partenza a Ginevra, soggiorno che durerà abbastanza a lungo. La contessa stupirà tutti concedendo a Flora la possibilità di trasferirsi alla villa con Umberto. Adelaide nominerà una persona che si occupi delle sue quote durante la sua assenza e prima di partire convocherà Marcello, Matilde, Tancredi, Umberto e Flora per una comunicazione importante. Per Salvatore, invece, continuerà il periodo sfortunato in amore. Presto Amato scoprirà che Alfredo è uscito con Irene, Tullio ed Elvira senza dirgli niente e si sentirà tradito anche dal suo amico.