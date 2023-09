La serie televisiva Maria Corleone, ambientata a Palermo, la prossima settimana saluterà il pubblico di Canale 5 con il suo quarto e ultimo appuntamento. Le anticipazioni su ciò che accadrà nell’episodio di mercoledì 4 ottobre 2023, raccontano che la protagonista Maria (Rosa Diletta Rossi) e l'ex compagno Luca Spada (Alessandro Fella) si alleeranno per trovare loro figlio.

Spoiler Maria Corleone, ultimo episodio: Maria pronta a vendicarsi del clan calabrese, Luca scopre che suo figlio è vivo

Nella puntata conclusiva, in programmazione il 4 ottobre come sempre a partire dalle ore 21:20 circa, non mancheranno intrighi.

Dagli spoiler si evince che Maria sarà finalmente pronta ad attuare la sua vendetta contro il clan calabrese, i responsabili del rapimento del suo bambino.

Intanto Luca, dopo aver costretto alla latitanza il potente imprenditore in odore di mafia Don Luciano (Fortunato Cerlino), sarà in procinto di arrestare Maria: il procuratore farà un passo indietro nei confronti della sua ex compagna quando verrà a conoscenza che loro figlio che credeva morto in realtà è vivo ed è stato rapito dai calabresi come ritorsione contro i Corleone.

Luca e Maria decisi a salvare il loro bambino, Don Luciano in difficoltà

Luca, quindi metterà da parte il suo lavoro, visto che lui e Maria uniranno le loro forze proprio per mettere in salvo il loro bambino.

Intanto, il capofamiglia Don Luciano si troverà in una situazione complicata, visto che continuerà a nascondersi per sfuggire alla giustizia.

Trama puntata del 27 settembre: Luca continua a indagare sulla sua ex, Maria perde una persona cara

Nel terzo episodio che invece i telespettatori vedranno questa sera mercoledì 27 settembre, Maria, dopo essersi conquistata la fiducia dei partner americani, rimetterà piede a Milano per creare un marchio di moda tutto suo.

Intanto l'ex compagno Luca, pur avendo ritrovato la felicità al fianco di una collega, continuerà a indagare sulla doppia vita di Maria.

Infine, una potente famiglia calabrese noterà la scalata al potere criminale di Maria, la quale perderà una persona a lei cara a causa di un attentato.

Riassunto del 20 settembre: Maria prende il posto del padre Don Luciano negli affari di famiglia

Nella seconda puntata, Maria ha preso il posto del padre Don Luciano negli affari di famiglia, dopo che l’uomo ha avuto un grave malore a seguito della morte del figlio Giovanni (Vladimir Randazzo).

La donna si è recata in America per aprire un nuovo business, ed è riuscita a ottenere la fiducia dei partner newyorkesi sfruttando le sue conoscenze e la sua passione per la moda.

Intanto il suo compagno Luca, non ha perso la speranza di riuscire a convincerla a tornare sulla retta via.