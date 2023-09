Oggi, martedì 26 settembre, ben due ex di Belen Rodriguez saranno ospiti di Francesca Fagnani: alla prima puntata della nuova edizione di Belve, infatti, parteciperanno sia Fabrizio Corona che Stefano De Martino. In alcune clip che sono state pubblicate in anteprima sul web, il conduttore Rai parla della recente separazione dalla moglie e dei motivi che l'hanno causata: secondo il napoletano, non ci sarebbero tradimenti dietro alla rottura di cui si sono occupati tutti i siti e le riviste di gossip quest'estate.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Nell'attesa che Belen ritorni in tv come ospite (si parla di un'intervista esclusiva in una delle prossime puntate di Domenica In, quindi da Mara Venier), ci ha pensato Stefano ad aggiornare i curiosi su quello che è successo quest'estate.

Dopo che per mesi si sono rincorsi rumor e gossip sulla sua separazione, il presentatore ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti a Francesca Fagnani, che proprio stasera tornerà in onda con la nuova edizione di Belve.

In alcuni video che sono stati caricati sulle pagine social del programma di Rai 2, De Martino risponde ad una domanda che tutti i fan avrebbero voluto fargli durante le vacanze: hai tradito Belen e per questo vi siete lasciati?

A sorpresa, l'ex ballerino ha smentito le mille chiacchiere che hanno impazzato sul suo matrimonio, arrivando a precisare: "Io credo nell'esclusività dei sentimenti".

Le puntualizzazioni sul 'crac' con Belen

"Il mio matrimonio non è finito per un tradimento", ha ripetuto Stefano davanti alle telecamere del programma di Rai 2 che tornerà stasera con una nuova edizione.

A dispetto di quello che riviste e siti di gossip hanno sostenuto per mesi, pare che la separazione dei "DeMartinez" non abbia nulla a che fare con reciproche mancanze di rispetto o cose simili.

Il presentatore, infatti, ci ha tenuto a sottolineare che nei periodi in cui ha fatto coppia con Belen non l'ha mai tradita: "Non sono uno stinco di santo, ma non mi è mai capitato di avere relazioni parallele".

"Io non ho mai avuto amanti", ha aggiunto De Martino nel corso dell'intervista che sarà trasmessa in tv martedì 26 settembre.

Nell'anteprima video che è stata postata sui social network, non viene mostrato l'intero botta e risposta tra Stefano e Francesca, ma solo lui che ironizza su chi ha delle amanti dicendo che "deve essere una fatica immane".

Il silenzio di Belen

In un altro passaggio dell'intervista che ha rilasciato a Belve, Stefano fa riferimento alla separazione legale da Belen: visto che si sono lasciati e ripresi tante volte negli ultimi anni, il napoletano attualmente non sa se la legge lo considera ancora sposato con la bella Rodriguez.

Francesca Fagnani ha fatto presente al suo ospite che la richiesta di separazione decade ogni qualvolta che i coniugi tornano insieme, quindi De Martino ha commentato: "Toccherà risepararsi allora, anche se è molto dispendioso".

Nelle anteprime che sono state caricate sul web della puntata di questa sera, non c'è alcun riferimento al nuovo amore che il napoletano starebbe vivendo da qualche settimana a questa parte. I paparazzi hanno sorpreso l'ex ballerino in compagnia della 26enne Martina Trivelli in diverse occasioni e, anche se lui non l'ha ancora confermato, dovrebbe essere proprio lei la sua ultima fiamma.

In tutto questo, Belen continua a tacere: è da molti giorni che l'argentina non si fa viva sui social network, tant'è che non l'ha fatto neppure quando ha compiuto 39 anni. Il 26 settembre, inoltre, la showgirl sarebbe dovuta essere ospite di E poi c'è Cattelan ma, come ha precisato Alessandro, è saltato tutto perché "non ha più risposto al telefono, pare stia poco bene".