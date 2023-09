Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez sono sempre state unite. In questi giorni, però, alcuni utenti hanno notato un atteggiamento insolito da parte delle due sorelle: secondo alcuni infatti, Cecilia avrebbe smesso di mettere like alle foto della sorella. Da qui l'ipotesi che abbiano potuto avere una discussione. Stando a un presunto retroscena fornito da Deianira Marzano, pare che Cecilia abbia ricominciato ad interagire con la sorella ma solamente nelle foto dove non compare Elio.

Che cos'è successo?

I fan di Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez stanno notando un atteggiamento distaccato.

Come riportato da Deianira Marzano, alcuni utenti hanno ipotizzato che potrebbe esserci stato un litigio. Ovviamente, è bene trattare la notizia come un pettegolezzo di Gossip ma potrebbe non essere del tutto infondato.

Tutto è partito dal red carpet di Cecilia: di solito, la sorella maggiore era solita ricondividere tra le storie di Instagram la sfilata. Inoltre metteva moltissimi like e commenti ai post che vedevano la sorella protagonista. Ma non solo, anche la compagna di Ignazio Moser era solita mettere dei cuoricini agli scatti della congiunta.

Le ipotesi di alcuni utenti del web

In seguito all'atteggiamento più distaccato, alcuni utenti del web hanno ipotizzato che fra le due ci sia stata una discussione.

Scendendo nel dettaglio, alcuni utenti hanno pensato a una lite per motivi economici.

Oggi, però, è circolato un nuovo retroscena: le due sorelle hanno ricominciato a scambiare dei like. Tuttavia, gli utenti più attenti hanno notato un particolare: sembrerebbe che Cecilia abbia messo dei cuoricini solamente ai post in cui Belen compare da sola e non in compagnia del compagno Elio Lorenzoni.

A detta di alcuni, Cecilia potrebbe non avere gradito la nuova relazione della sorella maggiore.

Belen ed Elio: fuga d'amore e nuovi progetti di lavoro

In attesa di capire cosa sia realmente accaduto fra Cecilia e Belen Rodriguez, quest'ultima è tornata da una "fuga d'amore" con il nuovo compagno Elio Lorenzoni. I due sono stati sulle Dolomiti e hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia al settimanale Chi.

Inoltre la showgirl ha postato i primi scatti sui social insieme all'imprenditore. La favola d'amore con Stefano De Martino sembra essere del tutto archiviata.

Nel frattempo, la 38enne ha annunciato che presto tornerà a lavoro. Al momento non è dato sapere quale sarà il nuovo progetto della showgirl: Belen non è più alla conduzione di Tu si que vales e Le Iene. Intanto, è possibile vedere la showgirl a Belve: come annunciato da Francesca Fagnani, Belen sarà ospite per un'intervista esclusiva.