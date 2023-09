Nelle puntate di Terra Amara attualmente in onda su Canale 5, Fikret sta portando avanti la sua vendetta contro Demir.

A breve arriverà anche Ümit, pronta ad aiutarlo per distruggere il matrimonio di Demir e Züleyha, e vista la situazione non si riesce a immaginare una possibile innamoramento di Fikret proprio per la moglie del suo fratellastro, cosa che invece accadrà.

Fikret dovrebbe sposare Betül, ma non la ama

Fikret non ce la farà più e si stancherà di nascondere i sentimenti che prova per Züleyha, ovvero la moglie del defunto fratellastro Demir.

Farà di tutto pur di dimenticarla, ma non ci riuscirà.

Confesserà ciò che prova all'amico Çetin e anche alla zia Lütfiye, lui vorrebbe anche dichiarare alla ragazza ciò che sente, ma la zia glielo impedirà, dicendogli che "alcune cose non dovrebbero essere dette". La donna lo spronerà a sposare Betül, in quanto la considererà la ragazza giusta per lui, ma Fikret non è innamorato di lei.

Züleyha intuisce che Fikret prova qualcosa per lei

Fikret darà retta al consiglio della zia? Assolutamente no. Non riuscirà a trattenersi e le confesserà tutto. Vuole dirglielo una volta e per tutte, anche perché nutre una profonda gelosia nei confronti di Mehmet, visto che sta sempre al suo fianco. Fikret proverà anche a separarli, dicendo a tutti che dietro l'omicidio di Fekeli si nasconde anche la mano di Mehmet, ma il suo piano non avrà successo.

Züleyha, dal canto suo, forse avrà già capito quello che Fikret prova per lei, per questo quando il ragazzo vorrà parlarle e assumerà un tono serio, cercherà di evitare l'argomento, ma non ci riuscirà.

Fikret dichiara i suoi sentimenti a Züleyha

Fikret sarà chiaro: "Non importa gli ostacoli insormontabili, ti amo ogni giorno di più".

Züleyha rimarrà scioccata e guarderà Fikret non con amore, ma come se provasse pietà per lui, cosa che lo ferirà molto.

La risposta di Züleyha non sarà quella che Fikret vorrebbe sentirsi dire: "Non voglio perderti, significhi molto per me". Il ragazzo capirà che con Züleyha non c'è futuro e le ribadirà che vuole stare per sempre al suo fianco, ma dopo un po' si renderà conto che non può evitare la realtà dei fatti.

La realtà dei fatti: Züleyha ama Mehmet

"Tu ami Mehmet, vero?", dirà un inconsolabile Fikret a Züleyha, che non potrà far altro che annuire. Lui proverà a dissuaderla, dicendole che commette un errore a concedere la sua fiducia e il suo amore a Mehmet, in quanto non lo considera degno dei sentimenti che prova.

Züleyha, però, non la penserà allo stesso modo e Fikret alzerà bandiera bianca: a testa bassa se ne andrà via, senza dirle una parola.