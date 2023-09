A breve i telespettatori italiani di Beautiful assisteranno al ricongiungimento di Steffy e Finn e il loro conseguente ritorno a Los Angeles. L'incubo per i due non sarà del tutto finito, visto che Sheila sarà ancora in circolazione. La donna chiederà aiuto a Deacon, il quale la nasconderà momentaneamente nel suo appartamento.

Finn e Steffy si riabbracciano a Montecarlo: anticipazioni Beautiful

Buone notizie in arrivo per Steffy e Finn. Nelle puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5, i due finalmente si riabbracceranno nella cornice di Montecarlo, città in cui Steffy si sarà rifugiata per cercare di superare il lutto per la perdita di Finn.

Quest'ultimo, appena si libererà dalle grinfie di Sheila, volerà nel Principato di Monaco, proprio per dar sapere alla moglie di essere ancora vivo. L'incontro tra i due avverrà fuori da una chiesa e, inizialmente, Steffy non crederà ai suoi occhi vedendo Finn in carne e ossa.

La donna non riuscirà a esprimere a parole la propria incredulità e felicità vedendo l'uomo che ama vivo e vegeto. Il loro abbraccio pieno di amore, dirà tutto.

Steffy e Finn tornano a Los Angeles

L'incredulità Steffy continuerà anche poco dopo, quando Finn le racconterà in che modo sarà riuscito a salvarsi dalla sparatoria. Le racconterà del ruolo fondamentale avuto da Lì e da Sheila. Una volta tornati in albergo, Steffy e Finn si ricongiungeranno ai piccoli Hayes e Kelly e a Ridge e Taylor.

L'incubo sembrerà essere finito, ma ci sarà ancora l'incognita, Sheila, visto che sarà ancora una volta riuscita a sfuggire alla cattura.

Steffy e Finn, i due e ai figli, faranno ritorno a Los Angeles decisi a riprendere in mano la loro vita. Steffy ringrazierà Li per aver salvato la vita a Finn ma, nel contempo, non riuscirà a fare a meno di prendersela con lei per non averle detto che Finn era ancora vivo.

Sheila in fuga dalla polizia chiede aiuto a Deacon

Il tenente Baker intanto, sarà sulle tracce di Sheila, la quale, non sapendo dove andare, busserà alla porta di Deacon. L'uomo, seppur reticente, la farà entrare e le darà ospitalità.

Sheila racconterà a Deacon di Finn e del fatto che è ancora vivo. Ovviamente, Deacon resterà senza parole.

Proprio mentre starà raccontando a Deacon quello che è successo, il tenente Baker busserà alla porta. Deacon ovviamente, non dirà nulla sulla presenza di Sheila in casa sua e si limiterà a dire di non averla vista. Una volta sbarazzatosi della polizia, Deacon inviterà Sheila ad andarsene, visto che l'uomo non vorrà finire nei guai.