Cambio di programmazione sulle reti Mediaset per l'inizio della stagione autunnale. I cambiamenti e le novità riguarderanno in primis l'appuntamento con le soap opera che, tutti i giorni, tengono compagnia a milioni di spettatori.

Per La Promessa, ad esempio, è in programma un notevole accorciamento nella fascia del pomeriggio mentre la messa in onda di Terra amara verrà sospeso dal daytime della domenica, per lasciare spazio all'appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi.

La Promessa si accorcia in daytime: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset previsto dal 25 settembre in poi, prevede un notevole accorciamento per La Promessa, la soap opera iberica che questa estate ha saputo conquistare il gradimento del pubblico di Canale 5, registrando ascolti notevolmente positivi. La messa in onda delle nuove puntate, a partire da lunedì pomeriggio, sarà accorciata per lasciare spazio al daytime di Amici 23.

In un primo momento si era parlato di una possibile sospensione della soap nella fascia del pomeriggio ma, alla fine, i vertici Mediaset sono tornati sui loro passi e hanno scelto di far proseguire la messa in onda de La Promessa per tutta la stagione autunnale.

Il nuovo orario de La Promessa: durata ridotta su Canale 5

Cambierà, però, l'orario di messa in onda e anche la durata complessiva: le nuove puntate della soap opera andranno in onda dalle 16:40 alle 16:55 circa.

Appena 15 minuti al giorno di soap: un cambio di programmazione che non ha affatto entusiasmato i telespettatori e appassionati, i quali fino a qualche settimana fa erano abituati a vedere il doppio episodio nel daytime di Canale 5.

Al momento, però, questa sarà la nuova programmazione della soap opera nella fascia del pomeriggio feriale e non sono previsti appuntamenti nel daytime festivo.

Terra Amara sospesa di domenica pomeriggio: cambio programmazione Mediaset

Cambio programmazione in daytime anche per Terra Amara, la soap opera pomeridiana turca che in queste ultime settimane ha registrato numeri importanti con la messa in onda delle puntate dedicate alla morte di Yilmaz.

In questa stagione autunnale, però, la messa in onda della soap risulta cancellata dal palinsesto della domenica pomeriggio.

I telespettatori e appassionati abituati a vedere la puntata speciale del sabati e della domenica, dovranno fare a meno dell'appuntamento nel pomeriggio festivo.

La messa in onda di Terra amara, infatti, sarà sospesa per tutto il periodo compreso tra ottobre e aprile 2024 per lasciare spazio alle nuove puntate del pomeridiano di Amici 23, ideato e condotto da Maria De Filippi e previsto dalle ore 14 alle 16:30 circa.