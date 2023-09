Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di ottobre, in cui ci sarà il gran finale di Maria Corleone, la nuova serie tv di Canale 5 con protagonista Rosa Diletta Rossi. Cambiamenti anche per quanto riguarda la messa in onda di Terra amara nella fascia del primo pomeriggio: la soap perderà spazio nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e non andrà in onda neppure in prime time.

Stop per Maria Corleone: cambio programmazione Mediaset ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di ottobre prevede lo stop per la fiction Maria Corleone nella fascia di prime time.

La quarta e ultima puntata della prima stagione andrà in onda mercoledì 4 ottobre nella fascia serale di Canale 5, dopodiché calerà il sipario sulla fiction.

Gli spettatori scopriranno così l'epilogo delle vicende della boss Maria Corleone, in attesa poi di scoprire se ci sarà spazio per una ipotetica seconda stagione nella fascia serale Mediaset della prossima stagione televisiva.

Tuttavia, per una fiction che uscirà di scena dalla programmazione serale di Canale 5, ce n'è già un'altra pronta a conquistare il pubblico.

Terra amara perde spazio in daytime: cambio programmazione Mediaset ottobre

Trattasi di Anima Gemella, la nuova serie che vedrà protagonista Daniele Liotti, la cui messa in onda è prevista da mercoledì 11 ottobre, subito dopo Striscia la notizia.

Il cambio programmazione Mediaset delle prossime settimane riguarderà anche l'appuntamento con Terra amara. La soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 continua a registrare ascolti strepitosi nella fascia del daytime, raggiungendo anche punte superiori al 28% di share durante la messa in onda quotidiana. Un successo per Mediaset, confermato anche dagli ottimi ascolti della puntata extra-large del weekend.

Tuttavia, per tutto il mese di ottobre e anche per i mesi a seguire, l'appuntamento con Terra amara subirà delle riduzioni nel palinsesto pomeridiano, dato che la puntata della domenica sarà cancellata dalla programmazione di Canale 5.

Di conseguenza, la puntata speciale della durata di due ore persisterà solo al sabato pomeriggio, prima del talk show Verissimo, mentre di domenica ci sarà Amici 23.

La Promessa in onda in versione mini nella programmazione Mediaset di ottobre

Brutte notizie anche per gli appassionati de La Promessa, dato che per tutto il mese di ottobre è prevista la messa in onda di puntate mini nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Le nuove puntate della soap opera spagnola saranno trasmesse sempre dalle 16:40 alle 16:55 circa, dopodiché la linea passerà a Pomeriggio 5.