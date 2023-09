Roberta Di Padua è tornata nel parterre di Uomini e donne over e, in attesa di vederla all'opera con i nuovi cavalieri che arriveranno in studio per conoscerla, ha scelto di rompere il silenzio e far chiarezza sul percorso della passata stagione. Intervistata dal magazine della trasmissione, la dama si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Riccardo Guarnieri e ha parlato anche di Andrea Foriglio, il giovane corteggiatore che lo scorso anno aveva attirato la sua attenzione in studio.

Roberta rompe il silenzio: la dama di Uomini e donne smaschera Riccardo

Nel dettaglio, Roberta è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri, col quale in passato c'è stato un flirt proprio nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

A quanto pare, però, la dama sarebbe riuscita a lasciarsi tutto alle spalle tanto da ammettere che ormai Riccardo farebbe parte del suo passato.

"Mi è indifferente, ormai Riccardo è il passato per me anche perché questa estate è successa una cosa che mi ha fatto capire che tra noi non può proprio andare", ha svelato Roberta che ha così "smascherato" il cavaliere pugliese.

Cosa è successo? Riccardo, al termine della passata edizione avrebbe mandato due mazzi di fiori in versione anonima a Roberta, salvo poi palesarsi attraverso una telefonata.

'Mancanza di rispetto', Roberta punta il dito contro Riccardo Guarnieri

"Finito il programma mi ha chiamato, e ho scoperto che era il mittente. Il punto è che in quel periodo Riccardo stava ancora frequentando sia Giusy che Mariangela, quindi il suo gesto non mi ha fatto sentire speciale", ha ammesso la dama che si è tolta così qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dell'ex cavaliere del trono over.

"L'ho trovato una mancanza di rispetto nei confronti delle altre", ha chiosato ancora Roberta contro Riccardo.

Ma non è finita qui, perché nel corso dell'estate si era parlato anche di un presunto avvicinamento tra Roberta e il giovane Andrea Foriglio, il corteggiatore della passata stagione che aveva colpito l'attenzione della dama.

'Andrea non mi ha cercato', la verità di Roberta fuori da U&D

Anche su questo gossip, Roberta ha scelto di rompere il silenzio ed ha così smentito le voci circolate sul suo conto, svelando che tra lei e Andrea non è mai successo nulla.

"Non ci siamo mai visti e mai sentiti, questa è la verità", ha affermato la dama di Uomini e donne facendo chiarezza sul suo rapporto con Andrea fuori dal contesto televisivo.

"Avevo espresso durante la trasmissione una simpatia nei suoi confronti, ma lui non mi ha cercato e io mai lo avrei fatto", ha ammesso Roberta, aggiungendo che Andrea non avrebbe saputo cogliere l'attimo.