Oriana Marzoli non è più una concorrente del Grande Fratello spagnolo. Nel tardo pomeriggio di venerdì 29 settembre, sull'account social del programma è stato diffuso l'annuncio secondo il quale sarebbe stata l'influencer venezuelana ad aver scelto di abbandonare il programma. Tutto il contrario, ha affermato lei, smentendo di aver deciso in autonomia.

Daniele Dal Moro ha raccontato la sua verità: "Oriana non ha abbandonato il programma, ma è stata cacciata per volontà della produzione. Il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io ma i numeri" ha scritto su Instagram l'imprenditore veneto, attaccando quindi duramente i vertici del GF spagnolo.

Le parole di Marzoli

“Nego categoricamente di aver abbandonato il Gran Hermano Vip 8. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è FALSA. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali” ha invece postato sul proprio profilo social Oriana Marzoli, una versione la sua dunque identica a quella fornita dal compagno. Non ha scelto lei di abbandonare il programma, è stata la trasmissione di Telecinco ad optare per una separazione tra le parti.

Infine un pensiero Oriana Marzoli l’ha destinato a chi la segue sempre con costanza e impegno: "Grazie a tutti i miei fan e i miei folllower per il supporto. Non vi avrei mai delusi".

Oriana torna a Verona da Daniele

Una volta essere uscita dalla casa del GF spagnolo, Oriana Marzoli è stata avvistata all'aeroporto di Madrid. L'ex gieffina venezuelana ha preso un volo con destinazione Verona e nella tarda serata di ieri ha raggiunto il suo fidanzato Daniele Dal Moro.

L'incontro della coppia è stato immortalato da alcuni fan degli "Oriele" che erano presenti.

I due si sono sciolti in un abbraccio e un lungo bacio, ma hanno preferito vivere i primi momenti in intimità lontano dai social.

All'interno del programma, Oriana ha più volte parlato del forte sentimento che nutre per Daniele, mentre quest'ultimo gli avrebbe già confessato di essere pronto a convivere e a convolare successivamente a nozze.

Uno dei grandi attriti tra la Marzoli e il programma di Telecinco ha interessato proprio il mancato incontro col compagno, volato a Madrid solo per vederla ma impossibilitato poi alla reunion con la compagna per via della particolare condizione posta dal reality show: per vedere Dal Moro, la Marzoli avrebbe infatti dovuto pagare una penale da 12mila euro che sarebbe stata detratta dal compenso per il vincitore finale. Da qui il no opposto dall'influencer che non se l'è sentita di andare ad influenzare il percorso di tutti i compagni d'avventura.