Cambio programmazione per Terra amara nel weekend del 9 e 10 settembre 2023. Le novità saranno legate in primis alla durata della soap opera che, da questo fine settimane, tornerà alla sua vecchia programmazione in daytime, arrivando a coprire ben due ore di messa in onda.

Un regalo speciale per tutti i fan che, in queste settimane estive, hanno continuato a seguire con grande tenacia e passione le vicende dei vari protagonisti della fortunatissima soap opera turca Mediaset.

Terra amara, come cambia la programmazione del 9 e 10 settembre 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra Amara del 9 e 10 settembre prevede un ritorno delle puntate extra-large nella fascia del primo pomeriggio.

Dopo la sosta estiva, Mediaset tornerà a fare ampio affidamento sulla soap turca per assicurare un buon traino al debutto di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Sabato e domenica, quindi, le nuove puntate della soap andranno in onda in versione speciale dalle 14:15 alle 16:30 circa.

Un regalo per tutti gli appassionati della soap che, in questo modo, potranno godere del vantaggio di assistere a puntate intere della soap turca, contrariamente a quanto accade durante la programmazione feriale, quando la soap va in onda con puntate decisamente più brevi.

La nuova programmazione di Terra amara nel weekend su Canale 5

La programmazione speciale di Terra amara nel weekend proseguirà anche la settimana successiva, con la messa in onda sempre di puntate della durata di due ore trasmesse al sabato e alla domenica pomeriggio.

Intanto, le anticipazioni su quello che succederà nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione rivelano che Zuleyha si ritroverà a fare i conti con la richiesta disperata di Mujgan, fortemente preoccupata dopo che Yilmaz le ha impedito di vedere il loro bambino.

La donna chiederà così aiuto a Zuleyha, speranzosa del fatto che possa darle una mano per cercare di recuperare il legame con il bambino.

Mujgan tradisce la fiducia di Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Le cose, però, non andranno nel migliore dei modi: Zuleyha permetterà alla dottoressa di stare un po' di tempo con suo figlio, ma si ritroverà ad essere ingannata.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan proverà a rapire il bambino e in tal modo a portarlo via dalla donna, mettendolo in serio pericolo.

Mujgan, infatti, proverà ad attraversare il fiume per portare via il bambino e in questo modo entrambi rischieranno di annegare.

Immediato l'intervento di Zuleyha che, rendendosi conto della situazione, deciderà di intervenire al più presto per evitare così che mamma e figlio possano morire annegati nel fiume.