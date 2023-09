Terra amara prosegue con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni di sabato 9 settembre annunciano una puntata emozionante. Per Zuleyha arriverà il momento di fare i conti con le accuse che Behice ha mosso pubblicamente nei suoi confronti e Demir le starà accanto con Sevda. A turbare maggiormente la signora Altun, tuttavia, sarà la presunta gravidanza di Mujgan che le farà credere che Yilmaz sia stato con sua moglie. Akkaya negherà tutto, ma la sua parola non basterà a rassicurare Zuleyha. Nel frattempo, Cukurova inizierà a vociferare di una relazione tra Mujgan e Fikret.

Demir capirà il perché della tristezza di Zuleyha e le ribadirà di essere l'unico ad amarla davvero.

Anticipazioni Terra amara: Behice accuserà pubblicamente Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara di sabato 9 settembre raccontano che Zuleyha sarà al centro delle accuse di Behice. Una volta uscita dall'ospedale, infatti, la donna convocherà una conferenza stampa per esporre la sua versione dei fatti in merito all'aggressione subita. La zia di Mujgan accuserà Zuleyha di essere complice dei tre malviventi che hanno attentato alla sua vita, perché ha provocato il loro odio. Behice aggiungerà che pur riconoscendo in Zuleyha la vera responsabile di quello che ha dovuto passare, non la denuncerà per tutelare i suoi figli.

Nei giorni successivi, la moglie di Demir sarà molto giù e Sevda aiuterà Yaman a consolare la donna. In realtà a preoccupare Zuleyha sarà ben altro.

Anticipazioni puntata di sabato 9 settembre: Yilmaz negherà di essere stato con Mujgan

La puntata di Terra amara che andrà in onda sabato 9 settembre vedrà Zuleyha protagonista assoluta.

Tutti penseranno che la donna sia triste per le accuse ricevute da Behice, ma il suo turbamento sarà legato a Yilmaz. Dopo aver saputo che Mujgan è incinta, infatti, Zuleyha non potrà fare a meno di pensare che Akkaya le aveva promesso che non avrebbe più toccato sua moglie. Yilmaz negherà di essere stato con Mujgan, ma Zuleyha non riuscirà a credergli e piangerà dal dolore.

A Cukurova si parlerà di una possibile relazione tra Fikret e Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata in onda sabato 9 settembre la notizia della gravidanza di Mujgan inizierà a diffondersi per tutta Cukurova. In molti penseranno che tra Mujgan e Fikret c'è una relazione segreta. Appena Sermin verrà a sapere dela gravidanza lo dirà a Demir che finalmente capirà il perché della tristezza di sua moglie. L'uomo deciderà di affrontare Zuleyha, ma questa volta non sarà duro come in passato. Al contrario, Demir le farà capire di essere l'unico uomo ad amarla davvero: "Non gli importa di te, vuole solo sconfiggermi". Zuleyha non riuscirà a dare valore alle parole di suo marito, ma Demir insisterà: "Un giorno capirai che sono io quello che ti merita e ti aspetterò fino a quel giorno".