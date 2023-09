Crollo gli ascolti in Rai per alcune fasce orarie in questa nuova stagione autunnale 2023. Tra le novità spiccava l'appuntamento con Il Mercante in fiera tornato in onda su Rai 2 con la conduzione di Pino Insegno.

Gli ascolti del programma, però, non sono affatto positivi e la media è crollata sotto la soglia del 2% di share.

In crescita, invece, i dati d'ascolto de Il Paradiso delle signore 8 che nel pomeriggio di Rai 1 torna a risplendere dopo un'estate decisamente flop caratterizzata dalla messa in onda della soap Sei Sorelle.

Pino Insegno fa flop con il Mercante in fiera: crollo ascolti Rai

Nel dettaglio, il crollo ascolti in Rai è testimoniato in primis dai dati preoccupanti del Mercante in fiera, tornato in onda nella fascia del preserale della seconda rete con la conduzione di Pino Insegno.

Dopo gli ottimi ascolti registrati in passato su Italia 1, la Rai ha scelto di ripristinare questo titolo e proporlo sulla seconda rete in una fascia oraria decisamente complicata che va dalle 20 alle 20:30 circa.

Gli ascolti però, si sono rivelati un vero e proprio disastro: dopo un esordio discreto con circa 650 mila spettatori, il game show ha perso spettatori ed è crollato sulla soglia dei 350 mila spettatori al giorno, con uno share che è sceso sotto la soglia del 2%.

Dati decisamente allarmanti e preoccupanti per il Mercante in fiera, visto che non assicurano un buon traino all'appuntamento serale con il Tg 2 delle 20:30.

Calo di ascolti per Amadeus nella fascia serale di Rai 1

In prima serata, invece, ascolti sottotono per la nuova edizione di Arena Suzuki condotto sempre da Amadeus dall'Arena di Verona.

I risultati di quest'anno sono ben lontani da quelli registrati dalla trasmissione nella passata stagione tv e le prime due puntate trasmesse su Rai 1, hanno registrato un ascolto medio di appena 2,5 milioni di spettatori pari ad uno share che non si è spostato dalla soglia del 16%.

Tuttavia, Amadeus può sorridere per gli ottimi ascolti di Affari Tuoi che nell'access prime time di Rai 1 ha ritrovato il suo affezionato pubblico, con picchi superiori ai 4 milioni di spettatori.

Il Paradiso delle signore 8 in crescita negli ascolti del pomeriggio

Al pomeriggio, invece, ascolti in crescita per Il Paradiso delle signore 8 su Rai 1. Dopo un inizio stagione non facile, la soap ha ritrovato tutto il suo affezionatissimo pubblico.

Le ultime puntate trasmesse in tv hanno registrato una media di oltre 1,6 milioni di spettatori al giorno, pari ad uno share che ha sfiorato la soglia del 20%.

Grazie a questi numeri, la soap permette alla Rai di tirare un sospiro di sollievo dopo gli ascolti estivi fallimentari della fascia oraria che va dalle 16 alle 17, caratterizzata dalla messa in onda della soap iberica, Sei Sorelle.