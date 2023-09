Che fine hanno fatto Armando e Riccardo dal cast di Uomini e donne trono over? Sono passate un po' di settimane dall'inizio della nuova edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e non è passata inosservata l'assenza in studio dei due cavalieri storici del trono over.

In tanti si chiedono il perché della loro assenza in studio ma, fino a questo momento, la padrona di casa del talk show ha preferito tacere e ignorare la questione.

Armando e Riccardo fuori dal cast di Uomini e donne trono over

Nel dettaglio, il ritorno di Uomini e donne su Canale 5, è stato contrassegnato dall'assenza in studio di due volti storici del cast over.

Trattasi di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che, in queste prime registrazioni del programma Mediaset, non sono mai comparsi in studio.

Un'assenza che non è passata inosservata, dato che nella passata stagione del programma, i due non hanno trovato la loro anima gemella e di conseguenza, avrebbero potuto far parte ancora del cast del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Maria De Filippi tace su Armando e Riccardo a Uomini e donne

Ecco perché, i moltissimi fan e spettatori social della trasmissione, si chiedono a gran voce il perché di questa assenza e cosa possa essere accaduto.

Qualcuno si aspettava di scoprire qualche dettaglio in più proprio nel corso delle puntate di Uomini e donne che sono andate in onda nel corso di questo inizio stagione, ma così non è stato.

Maria De Filippi, al momento, ha preferito tacere sull'assenza in studio dei due cavalieri del trono over e non ha fornito nessuna spiegazione in merito.

Anche Gianni e Tina, particolarmente attenti ai presenti in studio, non hanno espresso parola sull'assenza di Armando e Riccardo, alimentando ancora di più il giallo e il mistero sui motivi di questa decisione.

Il silenzio di Armando e Riccardo dopo l'uscita di scena dal cast di Uomini e donne

Intanto, sui social, mentre Riccardo preferisce non mostrarsi più di tanto e appare di rado solo con qualche scatto che lo ritrae in palestra alle prese con i suoi duri allenamenti, Armando non risparmia frecciatine sul suo profilo Instagram.

In queste settimane, infatti, ha più volte postato delle frasi velate che potrebbero nascondere presunte frecciatine o stoccate alla trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Al momento, però, i fan preferiscono attendere la versione ufficiale dei due ex volti del trono over, augurandosi che presto si possa arrivare a scoprire cosa è successo e il perché di questa assenza nell'attuale stagione di Uomini e donne, che continua a registrare ascolti clamorosi nel pomeriggio di Canale 5, con picchi superiori al 30% di share.