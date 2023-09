Anche se per motivi diversi rispetto al passato, Emma, Stefano e Belen sono ancora tra i protagonisti più discussi del Gossip nostrano. Se la Rodriguez ha ufficializzato il fidanzamento con Elio attraverso foto di coppia apparse su Instagram, l'ex De Martino si fa vedere solo con gli amici e ci tiene a supportare la cantante e la sua nuova musica. In occasione dell'uscita del singolo "Iniziamo dalla fine", il conduttore Rai ha applaudito virtualmente l'ex compagna sui social network.

Aggiornamenti sul privato di Emma

Lo scorso luglio il matrimonio tra Stefano e Belen è finito (un'altra volta), così entrambi hanno trascorso l'estate in compagnia di altre persone: la showgirl ha subito voltato pagina iniziando una relazione con Elio Lorenzoni, il presentatore ha passato le vacanze o in barca con gli amici o all'estero con il figlio Santiago.

Tra le persone che De Martino ha incontrato negli ultimi due mesi, spicca l'altra sua storica ex: Emma Marrone è stata a pranzo a casa del napoletano all'inizio di agosto, ma tra loro non è rinato l'amore.

I fan che sono sempre stati affezionati alla coppia che si è formata nella scuola di Amici circa 15 anni fa, devono sapere che tra la cantante e l'ex ballerino c'è solo un rapporto d'affetto e stima, nulla a che vedere con la passione e il sentimento di un tempo.

Il supporto alla carriera di Emma

A riprova del fatto che Emma e Stefano sono riusciti nel difficile intento di ricostruire un rapporto d'amicizia dopo tradimenti (soprattutto quello di lui con Belen Rodriguez) e silenzio, c'è un bel gesto che lui ha fatto il 1° settembre sui social network.

In occasione dell'uscita della canzone "Iniziamo dalla fine", con la quale Marrone ha dato il via ad un nuovissimo progetto discografico, De Martino ha scelto di promuoverla pubblicandola tra le sue Stories di Instagram.

Il napoletano ha anche applaudito virtualmente l'ex fidanzata per il brano con il quale è tornata sulle scene musicali dopo una lunga assenza, segnata soprattutto dall'improvvisa scomparsa del padre Rosario.

La cantante ha apprezzato la "pubblicità" che le ha fatto Stefano e ha ringraziato con un repost sul suo profilo personale.

Insomma, tra gli ex allievi di Amici c'è un legame forte e l'hanno confermato anche nelle interviste che hanno rilasciato ultimamente: il conduttore Rai, in particolare, ha dichiarato di volere molto bene ad Emma e di essere felice di aver condiviso un pezzo di vita insieme a lei.

Il feeling tra Emma e Belen in televisione

Emma, però, non ha un bel rapporto solo con Stefano: da qualche anno a questa parte, infatti, l'artista pugliese ha seppellito l'ascia di guerra e ha riallacciato un legame con Belen.

Le due si sono mostrate complici e affiatate in una puntata de Le iene di qualche mese fa: in quell'occasione Rodriguez conduceva e Marrone era ospite e non sono mancate battute, sguardi complici e sorrisi.

La cantante di Aradeo, inoltre, quel giorno postò su Instagram una foto nella quale era abbracciata all'argentina che solo pochi anni prima le aveva portato via il fidanzato, De Martino appunto.

Dopo un periodo di gelo, la salentina ha accettato la situazione e con grande maturità ha deciso di riavvicinarsi sia all'ex Stefano che a Belen.

Se sui "DeMartinez" si è detto e scritto di tutto in questi anni (gli ultimi gossip parlano di una rottura definitiva), sul privato di Emma non si è saputo quasi più nulla. La diretta interessata continua a dichiararsi single e in attesa del grande amore, ma fino ad oggi non è stata neppure paparazzata in dolce compagnia, segno che nella sua vita non c'è un compagno da diverso tempo.