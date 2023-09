La seconda stagione della soap opera turca My home my destiny dopo il successo della messa in onda su Canale 5, dalla prossima settimana verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Mediaset Infinity. Dagli spoiler sui nuovi episodi, si evince che Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) andrà su tutte le furie nell’istante in cui la sua ex moglie Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) dopo la separazione lascerà la città con il suo capo Baris Tunahan (Engin Öztürk). Il meccanico la farà pagare a caro prezzo alla fanciulla, distruggendole la macchina ricevuta dall’azienda per cui lavora.

Trame turche, My home my destiny: Zeynep rinchiusa in casa dal marito Mehdi

Nelle prossime puntate della telenovela tratta da un romanzo basato su una storia realmente accaduta e in programmazione tra qualche settimana, il matrimonio dei due protagonisti Zeynep e Mehdi giungerà al termine. L’aspirante avvocatessa prenderà una drastica decisione, dopo che il marito arriverà a segregarla in casa a causa della troppa gelosia. Tutto comincerà quando il meccanico finirà in carcere per aver picchiato violentemente Burhan (Teoman Kumbaracıbaşi), l’ex fidanzato di sua sorella Mujgan (Zeynep Kumral) ritornato in città per riconquistarla.

Mehdi non appena verrà scagionato, vieterà alla moglie di uscire e quindi anche di andare a lavorare.

A infastidire l’uomo sarà il rapporto che Zeynep instaurerà con il suo datore Baris, il quale farà di tutto per proteggerla proprio dalla pericolosità del marito.

Sakine non approva la vicinanza tra la figlia e Baris, Mehdi furioso

A un certo punto Zeynep divorzierà da Mehdi, e a non accettare questa sua scelta sarà anche la madre biologica Sakine (Zuhal Gencer).

Quest’ultima inoltre alla stessa maniera dell’ex genero, non vedrà di buon occhio la vicinanza tra la figlia e l’avvocato Baris.

Successivamente la signora Sakine impedirà a Zeynep di recarsi a Sofia con il suo capo rubandole il passaporto: nonostante ciò la ragazza riuscirà a mettersi in viaggio, poiché Baris le procurerà un documento.

Il giorno della partenza dell’ex moglie, Mehdi avrà l’ennesimo scatto di rabbia per non essere riuscito a fermarla per colpa del troppo traffico. Il meccanico, in preda alla furia, frantumerà con una spranga di ferro il vetro dell’automobile che Zeynep utilizza per lavorare.

Episodi My home my destiny, dal 4 all’8 settembre: Benal rapita dall’ex marito Serhat

Negli episodi in onda, invece, dal 4 all’8 settembre, Cemile (Elif Sonmez) si arrabbierà quando Sultan (Hülya Duyar) cercherà di farla avvicinare a Nuh (Fatih Koyunoğlu).

Intanto Faruk (Engin Hepileri) dopo che suo padre lo costringerà a sposare Selin, proporrà alla fidanzata Emine (Naz Göktan) di trasferirsi da sola in un’altra casa.

Benal (İncinur Daşdemir) dopo aver litigato con Zeynep verrà rapita dall’ex marito Serhat.

Per concludere Mehdi senza alcun preavviso si presenterà all’ufficio della moglie per dirle di sentirla fredda, da quando lui ha appreso che diventerà padre del figlio che aspetta la sua ex Benal.