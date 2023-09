"Benvenuta in famiglia". Così Chiara Ferragni e Fedez presentano sui social la loro nuova cucciola, Paloma, un Golden Retriever, condividendo con i fan i primi scatti in sua compagnia.

L'arrivo di Paloma e le critiche

Dopo due mesi dalla perdita della loro precedente cagnolina Matilda, ora la famiglia Lucia-Ferragni ha presentato ai propri fan Paloma, la nuova cagnolina, che è stata portata a casa da Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni. In un post si legge: "Paloma è ufficialmente parte della nostra famiglia. I bambini sono molto entusiasti e sembrano essersi già affezionati a questa nuova presenza".

Si tratta di un cucciolo di Golden Retriever dal pelo chiaro, che dalle foto postate su Instagram pare avere subito familiarizzato con tutti.

La scelta di acquistare un nuovo cane di razza ha suscitato varie critiche da parte dei fan, che si sono mostrati contrariati perché la coppia non ha deciso di dare il buon esempio adottando un cane randagio da un canile. Tra i vari commenti si legge: "Anche stavolta avete perso l’occasione di prendere un cane al canile", "Stupenda, ma adottare un randagio meno ‘fi*o’, ma ugualmente meraviglioso, no?". O ancora: "Poteva essere un buon esempio prendere un cane al canile per tutti quelli che ti seguono".

La perdita di Matilda

Chiara Ferragni ha, per sua stessa ammissione, attraversato un periodo difficile da quando ha perso Matilda, un bulldog francese che l'ha accompagnata per più di 10 anni (l'aveva adottata nel 2010).

"La Mati", come era comunemente chiamata, ha condiviso ogni momento della sua vita: la creazione del suo primo blog The Blonde Salad, l'incontro con Fedez grazie a un verso dedicato alla cagnolina nella sua canzone "Vorrei ma non posto", il momento in cui lui le ha chiesto di sposarlo, fino al debutto a Sanremo 2023 e alla nascita dei due figli dell'imprenditrice digitale, Leone e Vittoria.

Nel 2020, Chiara Ferragni aveva condiviso per la prima volta la notizia del suo ricovero. A seguito di una crisi epilettica, era stato diagnosticato a Matilda un tumore. La cagnolina aveva ricevuto cure presso una clinica specializzata a Zurigo, ma la sua salute si era deteriorata ulteriormente negli anni successivi. Pochi giorni prima di morire, lo scorso 21 luglio, il bulldog aveva compiuto tredici anni e ricevuto una festa di compleanno da parte dei Ferragnez, che avevano documentato tutto sui social.

Dopo la sua morte, Ferragni ha dato l'addio a 'Mati' sui social con un lungo post: "In questi tredici anni insieme, sei stata la mia bambina e la mia amica, sempre pronta a tenermi compagnia e a farmi sentire amata quando ne avevo più bisogno. Sei sempre stata per me più di un animale domestico: sei stata parte della mia famiglia."