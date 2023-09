La tanto attesa puntata speciale di "The Ferragnez" in onda su Amazon Prime porta il pubblico dietro le quinte di Sanremo 2023, svelando cosa è successo tra Fedez e la moglie Chiara Ferragni, al di là di quelle foto ampiamente discusse e chiacchierate. Le emozioni e le difficoltà affrontate dalla coppia di influencer più famosa d'Italia, e i loro momenti più bui.

Il percorso di Chiara a Sanremo

Nell'episodio viene presentata una cronaca passo dopo passo del percorso di Chiara Ferragni come co-conduttrice di Sanremo 2023. Ritrae le lacrime, l'ansia, le prove, i preparativi, le scelte di guardaroba, il trucco e le lezioni di dizione.

Eppure, in mezzo a tutto questo, emergono frasi che, nel contesto della finzione, rivelano una coppia autenticamente in difficoltà.

"Questo è il mio momento; sono sempre stata io a sostenere i suoi progetti. Ora è il suo turno di sostenermi. Se mi sostiene come mi aspetto, sarà ancora meglio", dice Chiara Ferragni prima di salire sul palco dell'Ariston.

Fedez e il bacio a Rosa Chemical

Fedez era previsto a Sanremo. Arriva qualche giorno dopo sua moglie per registrare il suo podcast "Muschio Selvaggio". È anche previsto che si esibisca in un duetto con "Articolo 31" e canti sulla nave, il tutto mentre si lancia in critiche al governo e a Rai. Alla fine, finisce per baciare il cantante Rosa Chemical in diretta televisiva.

"Dai il massimo" e "È mia moglie, sono così orgoglioso di lei" sono le parole di Fedez durante la prima serata. Poi, come tutti sappiamo, tutto prende una svolta drammatica. C'è il controverso monologo sulla nave e la successiva protesta pubblica. "Amo tuffarmi nel fuoco; non posso farne a meno", spiega alle telecamere di Prime Video.

E poi arrivano la finale, Rosa Chemical, e quel bacio. Chiara, visibilmente scossa sul palco, al rientro in camerino è arrabbiata: "Non possiamo portarlo da nessuna parte", dice al suo team. Inizialmente, lui non si rende conto della gravità della situazione. "Ero molto agitata per quello che avrebbe potuto fare", spiega in video.

"Gli ho chiesto di essere lì per me e non fare niente che potesse mettermi in una posizione difficile. Doveva solo applaudirmi. Ha detto di sì, ma non è andata così". E ancora: "Come artista può fare ciò che vuole, e rispetterò sempre le sue scelte. Ma come partner, volevo il suo sostegno. Doveva rassicurarmi, ma ha finito per deludermi".

La chiusura di Sanremo

La finale del Festival si conclude con la vittoria di Marco Mengoni, e Ferragni ancora "scioccata". Conclude la serata in silenzio col marito. La delusione è palpabile. Fedez in lacrime cerca di scusarsi. "Sono preoccupato per il danno che ti ho causato; ho rovinato uno dei momenti più importanti della tua carriera. Mi dispiace, è stato stupido, e lo farei diversamente se potessi".

Negli ultimi momenti dell'episodio, Chiara Ferragni è con sua madre, sua sorella e le amiche, in lacrime. Il grande momento di Chiara Ferragni, alla fine, si conclude senza l'abbraccio di suo marito. "Niente più baci per ora; lo abbiamo promesso a mia madre. Ricostruire il nostro rapporto sarà molto difficile", conclude.