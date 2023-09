Terra Amara va in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily di stampo turco riportano che Zuleyha e Demir saranno più che mai intenzionati a scoprire chi ha ucciso Hunkar, sebbene Altun continuerà a credere che dietro la morte della matriarca ci sia Behice. L'arma del delitto, intanto, verrà ritrovata, nel frattempo Sevda rivelerà a Zuleyha che un suo vicino di casa ha visto la zia di Mujgan introdursi in casa sua per nascondere i preziosi di Hunkar.

A quel punto, l'ex cantante e Altun avranno le prove che Behice ha ucciso la mamma di Demir, mentre la morte di Yilmaz si abbatterà come un uragano nella vita di Zuleyha, la quale inizialmente non riuscirà ad avvicinarsi a nessun altro uomo.

Quando, infine, Altun sognerà proprio Akkaya che le dirà di lasciarsi andare con Demir, ecco che la donna seguirà il consiglio onirico e l'amore tra i due finalmente sboccerà.

Sevda fornirà a Zuleyha la prova per scoprire che Behice ha ucciso Hunkar

Le trame di Terra amara evidenziano che l'omicidio di Hunkar continuerà a scuotere, com'è lecito attendersi, gli animi del figlio Demir ma anche di Zuleyha, entrambi più che mai intenzionati a scoprire chi sia il killer dietro la tragedia.

Se da una parte il giovane Yaman brancolerà nel buio in tal senso, dall'altra parte invece Altun parrà avere le idee ben chiare proseguendo a credere che, a uccidere la matriarca, sia stata Behice.

Oltre ad averla accusata davanti agli abitanti di Cukurova, Zuleyha non potrà fare molto altro in quanto le mancheranno prove tangibili da consegnare alle autorità ma ben presto la situazione cambierà.

In primis verrà ritrovata l'arma del delitto, coltello che la zia di Mujgan aveva usato per uccidere la signora Yaman e aveva gettato nel fiume e, in secondo luogo, sarà Sevda a fornire l'indizio chiave a Zuleyha per venirne a capo.

L'amante di Adnan senior, difatti, svelerà ad Altun che un suo vicino di casa ha sorpreso la dark lady introdursi furtivamente in casa sua per nascondere i gioielli di Hunkar al fine di farla incastrare.

A quel punto, Zuleyha accuserà pubblicamente per la seconda volta Behice di aver ucciso la mamma di Demir, ma stavolta avrà le prove per dimostrarlo.

Zuleyha sognerà Yilmaz che le dirà di vivere i suoi sentimenti con Demir

La dipartita di Yilmaz irromperà come un vero e proprio macigno nella vita di Zuleyha, con la donna che vedrà sfumare il suo sogno d'amore dopo aver lottato tanto per raggiungerlo.

Tale tragedia produrrà, inoltre, un sorta di blocco di Altun verso l'altro sesso, difatti sulle prime non riuscirà a vivere un'altra storia rispedendo al mittente anche le avance di Demir.

Una notte, però, Yilmaz apparirà in sogno a Zuleyha e le dirà di sciogliere le riserve con Yaman, così Altun troverà autostima nonché coraggio per gettarsi nuovamente in una relazione. Zuleyha si lascerà andare con Demir e i due vivranno il loro rinnovato amore a tutto tondo.