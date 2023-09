Lunedì 18 settembre, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello. Al momento delle nomination Alfonso Signorini è stato "rimproverato" dagli autori per un errore nella spiegazione del meccanismo del televoto. Lo stesso conduttore sorpreso per essere stato fermato in diretta è apparso perplesso, ma al ritorno da una pausa pubblicitaria ha spiegato quanto accaduto.

L'accaduto

In occasione delle nomination della terza puntata del Gf, Alfonso Signorini ha spiegato come si svolgerà il prossimo televoto, ma gli autori l'hanno fermato per via di un errore.

Alfonso Signorini è apparso perplesso, tanto da domandare perché una reazione simile nei suoi confronti. Al ritorno dalla pausa pubblicitaria, invece, ha spiegato di avere sbagliato la spiegazione per questo la regia è intervenuta. Signorini ha erroneamente detto che Grecia Colmenares, la meno votata dal pubblico ieri, sarebbe finita tra i nominati per il televoto di giovedì, invece non è così. Grecia andrà dritta al televoto eliminatorio di lunedì e si sfiderà con il meno votato di quello di giovedì.

Nomination terza puntata: Arnold e Beatrice tra i nominati

Come accaduto nella precedente puntata del GF, i concorrenti presenti nella casa hanno fatto le nomination segrete, mentre quelli del tugurio hanno fatto le palesi.

Di conseguenza sono finiti al televoto: Arnold, Beatrice, Vittorio e Lorenzo. Tra i quattro inquilini della casa più spiata d'Italia, il meno votato la prossima settimana finirà al televoto eliminatorio con Grecia. Oltre al meccanismo del televoto, nella casa c'è una novità: infatti il Grande Fratello, forse anche per via degli ascolti non proprio entusiasmanti, non andrà in onda di venerdì.

GF: cambio programmazione

Durante la puntata di ieri Alfonso Signorini ha annunciato che la seconda serata settimanale del Gf subirà uno spostamento. La doppia puntata del Gf era in programma venerdì, ma da questa settimana andrà in onda di giovedì. Al posto del Reality Show, verrà trasmessa la fiction che vede protagonista Massimo Ranieri.

Il Grande Fratello andrà a sfidare Ulisse, programma documentaristico condotto da Alberto Angela su Rai 1. Tale e Quale Show, invece, se la vedrà con la fiction targata Mediaset. Nel programma di Carlo Conti c'è una grande presenza di "ex vipponi", tra cui la showgirl Pamela Prati, ma anche Alex Belli, Ginevra Lamborghini e Maria Teresa Ruta.