Dopo alcuni giorni di convivenza forzata, sono nati i primi screzi fra i concorrenti del Grande Fratello: stiamo parlando di Rosy Chin e Beatrice Luzzi.

Scendendo nel dettaglio, l'attrice ha sostenuto che gli autori in confessionale le hanno consigliato di velocizzare i preparativi per la cena, la cuoca però ha riferito una versione dei fatti diametralmente opposta.

Primi screzi tra concorrenti

Giovedì 13 settembre, all'interno della casa di Cinecittà si è assistito al primo screzio tra due concorrenti: Rosy e Beatrice. Tutto è iniziato per un'affermazione fatta dall'attrice: Beatrice ha infatti riferito che in confessionale gli autori le hanno suggerito di velocizzare i preparativi per la cena.

A detta di Rosy, però, le cose non sarebbe andate in quel modo: "Se Beatrice ha detto di accelerare, è solo perché lei aveva fame" le hanno comunicato sempre gli autori in confessionale.

In un secondo momento le due coinquiline hanno avuto modo di chiarire la questione concordando sul fatto che all'interno di un Reality Show tutto ciò che accade è sempre amplificato. L'idea comune alla fine è stata quella di sorvolare per evitare appunto di alimentare il meccanismo 'cassa di risonanza'.

gli autori a una hanno detto in confessionale di dire agli altri di accelerare ciò che stavano facendo e all'altra hanno negato di averlo detto dicendo che è stata lei a dirlo perché aveva fame, allora qualche vibes bastarda è rimasta, non tutto è perdutopic.twitter.com/ZQTKyZIzN7 — Paola. (@Iperborea_) September 14, 2023

Rosy e Grecia: scambio di opinioni su degli stracci

Nel pomeriggio di ieri, Rosy Chin ha avuto uno scambio di opinioni anche con Grecia Colmenares riguardo al corretto posizionamento di alcuni stracci.

Quest'ultima ha fatto notare alla coinquilina che posti così com'erano non offrivano un bello spettacolo ai telespettatori da casa ma nonostante questo Rosy ha preferito non spostarli. Alla fine è stata la Colmenares a sistemarli in giardino.

La cosa si è comunque chiusa con una risata di gruppo che ha messo la parola 'fine' alla 'disputa'.

Il commento di alcuni utenti del web

La prima discussione tra le due concorrenti del Grande Fratello non è passata inosservata ai telespettatori della diretta h24. Su X, un utente ha ironizzato: "Ero convinta che le prime a litigare sarebbero state Rosy e Beatrice". Un altro utente ha affermato: "Lo sapevo che Beatrice era rimasta intrappolata nel personaggio di Vivere".

Un ulteriore telespettatore ha sostenuto che i concorrenti hanno secondo lui un grande potenziale per sfociare nel trash ma che si trattengono per timore di ricevere provvedimenti disciplinari.

Infine in molti hanno sostenuto che l'attrice si rivelerà importante all'interno del gioco perchè creerà più di una dinamica.